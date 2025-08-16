Πορτογαλία: Εντυπωσιακά βίντεο με πύρινους ανεμοστρόβιλους

Ένα πολύ σπάνιο φυσικό φαινόμενο — ένας πύρινος ανεμοστρόβιλος — βιντεοσκοπήθηκε στην Πορτογαλία. Στη χώρα ξέσπασαν δασικές πυρκαγιές, οι οποίες προκάλεσαν τεράστια καταστροφή. Το πλάνα των βίντεο δείχνουν να σχηματίζεται μια στήλη φωτιάς και να στροβιλίζεται εν μέσω της πυρκαγιάς.

Ανάλογο βίντεο είχε τραβηχτεί προ ημερών στη χώρα της Ιβηρικής.

Η Πορτογαλία ενεργοποίησε τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας και ζήτησε την υποστήριξη τεσσάρων αεροπλάνων Canadair. Την Παρασκευή, υπήρχαν 168 ενεργές πυρκαγιές στην ηπειρωτική Πορτογαλία, κινητοποιώντας περισσότερους από 5.000 ανθρώπους, 1.500 οχήματα και 31 αεροσκάφη.

@sicnoticiaspt Na tarde desta segunda-feira, durante o incêndio na Covilhã, formou-se um redemoinho de fogo, também conhecido como turbilhão de fogo. São imagens impressionantes, captadas pelos repórteres da SIC junto ao Casal de Santa Teresinha. Leia mais sobre este fenómeno em sicnoticias.pt #incendio #covilha #incendiosportugal #bombeiros #natureza #sicnoticias ♬ som original - SIC Notícias

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.