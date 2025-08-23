Η Γκισλέιν Μάξγουελ, που εκτίει ποινή κάθειρξης 20 ετών, στενή συνεργάτιδα του αποβιώσαντα Τζέφρι Έπσταϊν – ο οποίος είχε καταδικαστεί για σεξουαλικά εγκλήματα – δήλωσε σε Αμερικανούς αξιωματούχους ότι δεν υπήρξε μάρτυρας καμίας ανάρμοστης συμπεριφοράς από τον Ντόναλντ Τραμπ ή τον πρώην πρόεδρο Μπιλ Κλίντον.

Σύμφωνα με απομαγνητοφώνηση συνέντευξης που δόθηκε στη δημοσιότητα, η Μάξγουελ μίλησε τον Ιούλιο μέσα από τη φυλακή στον αναπληρωτή γενικό εισαγγελέα Τοντ Μπλανς – πρώην προσωπικό δικηγόρο του Τραμπ.

Εκτός των άλλων τόνισε πως ο «κατάλογος πελατών» του Έπσταϊν δεν υπάρχει, αρνούμενη κατηγορηματικά ότι επί της ουσίας υφίσταται κάποια «λίστα» με ισχυρά ονόματα, όπως αυτά των Μπιλ Γκέιτς, Ίλον Μασκ, Έχουντ Μπαράκ, Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ, Κέβιν Σπέισι, Ναόμι Κάμπελ και του πρίγκιπα Άντριου.

Αναφερόμενη στον πρίγκιπα Άντριου, αρνήθηκε εκ νέου τις κατηγορίες ότι είχε συνευρεθεί με ανήλικη στο σπίτι της, χαρακτηρίζοντας το σενάριο αυτό «αδιανόητο».

Μάλιστα σχολίασε ως «εντελώς αναληθή» την κατηγορία ότι εκείνη τον σύστησε στον Έπσταϊν, υποστηρίζοντας αντιθέτως πως τη γνωριμία των δύο ανδρών έκανε η δούκισσα του Γιορκ, Σάρα Φέργκιουσον.

(Εκπρόσωποι της Φέργκιουσον αρνήθηκαν να σχολιάσουν όταν ρωτήθηκαν σχετικώς από το BBC).

Ο πρίγκιπας κατηγορήθηκε από τη Βιρτζίνια Τζιούφρε ότι την κακοποίησε σεξουαλικά όταν ήταν 17 ετών.

Σχετικά με τη γνωστή φωτογραφία που εμφανίζει τον Άντριου μαζί με την ανήλικη, με την ίδια στο βάθος, η Μάξγουελ δήλωσε πως η εικόνα είναι πλαστή. Ο πρίγκιπας Άντριου έχει επίσης αμφισβητήσει και στο παρελθόν την αυθεντικότητα της φωτογραφίας.

Ο Άντριου αρνήθηκε τις κατηγορίες, αλλά κατέληξε σε οικονομικό διακανονισμό το 2022, χωρίς παραδοχή ενοχής ή συγγνώμη.

Η Τζιούφρε αυτοκτόνησε φέτος, με την οικογένειά της να καταδικάζει το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ για την απόφασή του να μιλήσει με τη Μάξγουελ, την οποία χαρακτήρισαν «τέρας» και αναξιόπιστη.

Η Μάξγουελ επιδιώκει να λάβει προεδρική χάρη από τον Τραμπ, ενώ έχει ήδη προσφύγει στο Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ για να αναιρεθεί η καταδίκη της.

Ο Λευκός Οίκος πάντως διαμηνύει ότι «δεν υφίσταται καμία επιείκεια» στην περίπτωση της Μάξγουελ.

Αξίζει να σημειωθεί όμως πως μετά τη συνέντευξή της, μεταφέρθηκε ξαφνικά από φυλακή στη Φλόριντα σε σωφρονιστικό κατάστημα χαμηλής ασφαλείας στο Τέξας, χωρίς να διευκρινιστούν οι λόγοι.

Στα 300 σελίδων πρακτικά – μέρος των οποίων έχει λογοκριθεί – η Μάξγουελ ανέφερε ότι ο Τραμπ και ο Έπσταϊν ήταν «γνωστοί σε κοινωνικό επίπεδο», αλλά όχι στενοί φίλοι.

«Ποτέ δεν τον είδα σε κάποιο χώρο για μασάζ ή σε παρόμοιο περιβάλλον. Ο πρόεδρος δεν υπήρξε ποτέ απρεπής με κανέναν. Όταν βρισκόμουν μαζί του, ήταν κύριος σε όλα».

Η Μάξγουελ αποκάλυψε ότι γνώρισε τον Έπσταϊν το 1991 και είχαν ερωτική σχέση.

Ακόμη και μετά τον χωρισμό τους, παρέμεινε κοντά του και λάμβανε έως και 250.000 δολάρια ετησίως μέχρι το 2009.

Όπως είπε, η σχέση τους από το 2010 και μετά ήταν «σχεδόν ανύπαρκτη».

Ο Έπσταϊν πέθανε το 2019 φυλακισμένος στη Νέα Υόρκη, ενώ περίμενε να δικαστεί για υποθέσεις σεξουαλικής εκμετάλλευσης ανηλίκων.

Επισήμως ο θάνατός του αποδόθηκε σε αυτοκτονία, ωστόσο η Μάξγουελ εξέφρασε αμφιβολίες περί αυτού.

«Δεν πιστεύω ότι αυτοκτόνησε», δήλωσε, αν και πρόσθεσε ότι δεν έχει λόγο να πιστεύει πως δολοφονήθηκε.

«Είναι παράλογο να λέγεται ότι τον σκότωσαν», τονίζει εκτιμώντας πως εάν ήθελε κάποιος «να τον κάνει να σωπάσει» θα μπορούσε να το είχε κάνει πολύ νωρίτερα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.