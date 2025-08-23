Ζελένσκι: Έτοιμες τις αμέσως επόμενες ημέρες οι εγγυήσεις ασφαλείας

Πρώτη προτεταιότητα αποτελεί για τους δυτικούς συμμάχους της Ουκρανίας η προετοιμασία για τις εγγυήσεις ασφαλείας που θα τεθούν στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης με τη Ρωσία. Όπως δήλωσε το Σάββατο ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, οι εγγυήσεις ασφαλείας αναμένεται να είναι έτοιμες το αμέσως επόμενο διάστημα, ήτοι σε λίγες ημέρες.

«Στην παρούσα φάση, οι ομάδες της Ουκρανίας, των ΗΠΑ και των Ευρωπαίων συμμάχων μας εργάζονται πάνω στην αρχιτεκτονική της πρότασης για τις εγγυήσεις ασφαλείας», τόνισε ο Ουκρανός πρόεδρος σε ανάρτησή του στο X, μετά από τηλεφωνική επαφή που είχε με τον Ολλανδό πρωθυπουργό, Ντικ Σόοφ.

«Υπάρχει τώρα μία πραγματική ευκαιρία να τελειώσουμε αυτόν τον πόλεμο και η Ουκρανία είναι έτοιμη να πραγματποποιήσει εποικοδομητικά βήματα προς την κατεύθυνση μίας πραγματικής ειρήνης», πρόσθεσε ο Ζελένσκι, δίνοντας το στίγμα της πολιτικής που θα ακολουθήσει το Κίεβο.

«Ωστόσο, η Ρωσία δεν δείχνει καμία πρόθεση ειρήνης από την πλευρά της και συνεχίζει να βομβαρδίζει τις πόλεις μας. Ερμηνεύουμε όλα τα μηνύματα που προέρχονται από τη Μόσχα αυτές τις μέρες με τον ίδιο τρόπο. Απαιτείται πίεση για να αλλάξουν τη θέση τους, καθώς και μια συνάντηση στο υψηλότερο επίπεδο για να συζητηθούν όλα τα ζητήματα», τόνσε ο Ουκρανός πρόεδρος.



