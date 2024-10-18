Ένας Αμερικανός που πάσχει από αυτισμό και έχει καταδικασθεί για το θάνατο της κόρης του το 2002, ο οποίος αποδόθηκε στο σύνδρομο ανατάραξης μωρού παρά τις σοβαρές αμφιβολίες που έχουν έκτοτε διατυπωθεί σχετικά με τη διάγνωση αυτή, έλαβε χθες, Πέμπτη, την τελευταία στιγμή αναστολή της εκτέλεσής του από το Ανώτατο Δικαστήριο του Τέξας.

Την ίδια ώρα, στην Αλαμπάμα ο Ντέρικ Ντίρμαν, 36 ετών και καταδικασμένος επειδή το 2016 είχε σκοτώσει πέντε ανθρώπους με τσεκούρι και σφαίρες, εκτελέσθηκε το βράδυ στη φυλακή του Άτμορ, ανακοίνωσαν οι αρχές αυτής της άλλης πολιτείας του Νότου.

Στο τέλος μιας βραδιάς αγωνίας, το Ανώτατο Δικαστήριο του Τέξας αποδέχθηκε αίτημα των μελών μιας κοινοβουλευτικής επιτροπής, η οποία έχει καλέσει τον Ρόμπερτ Ρόμπερσον για ακρόαση στις 21 Οκτωβρίου σε μια ύστατη απόπειρα να αναβάλει την εκτέλεση αυτού του 57χρονου άνδρα, που ήταν προγραμματισμένη για χθες, Πέμπτη, το βράδυ.

Δικαστής είχε εκδώσει προηγουμένως μια πρωτόδικη απόφαση έπειτα από αίτημα αυτών των βουλευτών, με την οποία απαγόρευε στις αρχές του Τέξας να εκτελέσουν τον Ρόμπερτ Ρόμπερσον πριν αυτός μπορέσει να καταθέσει ενώπιον αυτής της επιτροπής. Όμως ένα εφετείο, στο οποίο προσέφυγε ο εισαγγελέας της πολιτείας, είχε ακυρώσει αυτή την απόφαση.

«Αν και τα δικαστήρια τον εγκατέλειψαν, δεν συνέβη το ίδιο με τη Βουλή των Αντιπροσώπων του Τέξας», έγραψαν σε κοινή ανακοίνωσή τους αυτοί οι δύο κοινοβουλευτικοί, ο Τζο Μούντι και ο Τζεφ Λιτς, χαιρετίζοντας την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου.

«Ανυπομονούμε να τον υποδεχθούμε στο Καπιτώλιο του Τέξας και να δώσουμε επιτέλους, σ' αυτόν και στην αλήθεια, μια ευκαιρία να ακουστούν», προσθέτουν.

Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ, στο οποίο η πλειοψηφία είναι συντηρητική, είχε προηγουμένως απορρίψει το αίτημα για αναστολή της εκτέλεσης.

Σε γνωμοδότηση που επισυνάφθηκε στην απόφαση αυτή, μία από τους τρεις προοδευτικούς δικαστές του εν λόγω δικαστηρίου, η Σόνια Σοτομαγιόρ, υποστήριζε ότι «επιβάλλεται να χορηγηθεί μια αναστολή που θα επιτρέψει την εξέταση αξιόπιστων στοιχείων υπέρ της αθωότητας του Ρόμπερτσον», αλλά αναγνώριζε ότι το δικαστήριο δεν μπορούσε νομικά να του τη χορηγήσει. Συνιστούσε συνεπώς ο Ρεπουμπλικανός κυβερνήτης της πολιτείας Γκρεγκ Άμποτ να χρησιμοποιήσει την εξουσία του για να αναβάλει την εκτέλεση κατά 30 ημέρες.

Μαζί με αυτή του Ντέρικ Ντίρμαν, στις ΗΠΑ έχουν πραγματοποιηθεί από την αρχή της χρονιάς 20 εκτελέσεις, όλες με θανατηφόρα ένεση εκτός από δύο στην Αλαμπάμα που έγιναν με εισπνοή αζώτου, μια μέθοδος την οποία ο ΟΗΕ έχει συγκρίνει με «βασανιστήριο».

Οι υπερασπιστές του Ρόμπερτ Ρόμπερτσον επισημαίνουν ότι η διάγνωση του συνδρόμου ανατάραξης μωρού, η οποία έγινε το 2002 στο νοσοκομείο, στο τμήμα επειγόντων του οποίου είχε μεταφέρει την κόρη του Νίκι σε κρίσιμη κατάσταση, ήταν εσφαλμένη.

Επιπλέον ο αυτισμός του, ο οποίος διαγνώσθηκε τελικά επισήμως το 2018 και θεωρήθηκε άσχετος με την υπόθεση, έπαιξε σημαντικό ρόλο στην καταδίκη του, σύμφωνα με αυτούς.

«Δεν υπήρξε έγκλημα, μόνο ο τραγικός θάνατος από φυσικά αίτια ενός μικρού κοριτσιού», υπογράμμισαν οι συνήγοροί του στην προσφυγή τους ενώπιον του Ανώτατου Δικαστηρίου.

Βασίζονται κυρίως σε πρόσφατες ιατρικές αναλύσεις που αποδίδουν το θάνατο της Νίκι σε σοβαρή πνευμονία, η οποία δεν είχε διαγνωσθεί τότε και επιδεινώθηκε με τη χορήγηση ακατάλληλων φαρμάκων, όπως αναφέρουν σε επιστολή τους 34 γιατροί.

Ο πρώην αστυνομικός Μπράιαν Γουάρτον, ο οποίος είχε αναλάβει την εποχή εκείνη την υπόθεση και εδώ και χρόνια υποστηρίζει πως πρέπει να ακυρωθεί η καταδίκη, εξέφρασε και πάλι την Τρίτη τη λύπη του για το γεγονός ότι η έρευνα εξέτασε αποκλειστικά το ενδεχόμενο του συνδρόμου ανατάραξης μωρού.

«Ψάχναμε έναν ένοχο, του κολλήσαμε αυτή την ετικέτα και τη βασίσαμε σε μια ψευδοεπιστημονική βάση», παραδέχθηκε.

Οι υποστηρικτές του Ρόμπερτ Ρόμπερσον επικαλούνται επίσης απόφαση του εφετείου του Τέξας, το οποίο την περασμένη εβδομάδα, σε παρόμοια υπόθεση, ακύρωσε μια καταδίκη του 2000, η οποία είχε επιβληθεί στη βάση του συνδρόμου ανατάραξης μωρού, θεωρώντας ότι η επιστημονική ανάλυση έχει έκτοτε εξελιχθεί, και διέταξε να διεξαχθεί νέα δίκη.

«Το πιο εντυπωσιακό στην υπόθεση του Ρόμπερτ» είναι ότι «δεν υπάρχει έγκλημα», υπογράμμισε το Σεπτέμβριο ο συγγραφέας επιτυχημένων αστυνομικών μυθιστορημάτων Τζον Γκρίσαμ, πρώην δικηγόρος που δίνει μάχη εναντίον των δικαστικών πλανών.

Όμως η επιτροπή χαρίτων του Τέξας απέρριψε προχθές, Τετάρτη, ομόφωνα τα αιτήματα για μετατροπή της ποινής του και για αναβολή της εκτέλεσής του για 180 ημέρες.

Το αίτημα για επιείκεια υπέρ του Ρόμπερτ Ρόμπερσον υποστηρίζεται από 86 βουλευτές της Βουλής των Αντιπροσώπων του Τέξας, περισσότεροι από το ένα τρίτο από τους οποίους είναι ρεπουμπλικανοί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.