Μπάιντεν: Προτρέπει τον Νετανιάχου να «προχωρήσει» προς την κατάπαυση του πυρός

Ο Τζο Μπάιντεν προέτρεψε τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου να «προχωρήσει» και να σημειώσει πρόοδο για την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα μετά την εξόντωση του Γιαχία Σινγουάρ, του ηγέτη της Χαμάς και εγκέφαλου της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου, καθώς οι παγκόσμιοι ηγέτες ενισχύουν τις πιέσεις στο Τελ Αβίβ για τερματισμό της σύγκρουσης.

Ώρες μετά τον θάνατο του τρομοκράτη την Πέμπτη στη Ράφα, τη νοτιότερη πόλη της Γάζας, ο πρόεδρος των ΗΠΑ συνεχάρη τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, λέγοντας ότι ο Σινουάρ «είχε πολύ αίμα στα χέρια του – αμερικανικό αίμα, ισραηλινό αίμα και άλλα».

Φθάνοντας στο Βερολίνο για να συναντήσει Ευρωπαίους ηγέτες, ο Μπάιντεν είπε ότι αισθάνεται «πιο αισιόδοξος» για τις προοπτικές κατάπαυσης του πυρός και ότι θα στείλει τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν, στο Ισραήλ τις επόμενες τέσσερις ή πέντε ημέρες.

Ο Μπάιντεν ένωσε τη φωνή του με πρόσωπα όπως η αντιπρόεδρός του, Καμάλα Χάρις, ο Βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ, ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν και ο Γερμανός καγκελάριος, Όλαφ Σολτς, που προέτρεψαν το Ισραήλ προς την κατάπαυση του πυρός.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.