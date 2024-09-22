Γάζα: Αναφορές ότι τραυματίστηκε ή σκοτώθηκε ο ηγέτης της Χαμάς, Γιαχία Σινουάρ

Ισραηλινά ΜΜΕ μετέδωσαν ότι τραυματίστηκε σοβαρά ή σκοτώθηκε ο ηγέτης της Χαμάς, Γιαχία Σινουάρ, σε επιχείρηση του ισραηλινού στρατού στη Γάζα.

Οι IDF ελέγχουν τις πληροφορίες, ώστε να επιβεβαιώσουν ή όχι.

Ο Ισραηλινός στρατός εξετάζει και το σενάριο ο ηγέτης της Χαμάς να βρίσκεται εκτός δικτύου, ώστε να μην εντοπίζονται τα ίχνη του.

Οι πληροφορίες από διάφορες πηγές, τις οποίες επίκαλούνται ισραηλινά ΜΜΕ διίστανται, ωστόσο πηγές του IDF διευκρινίζουν ότι δεν υπήρχε σε εξέλιξη συγκεκριμένη επιχείρηση για την «εξουδετέρωση» του Σινουάρ.

Εξετάζεται αν ο επικεφαλής της Χαμάς χτυπήθηκε από επιχείρηση εκκαθάρισης που διεξάγεται στην περιοχή.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.