Ο Μασκ κάνει αυτό που κανένας άλλος σύμβουλος του Τραμπ δεν μπορεί

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ φημίζεται για την επιλογή που κάνει στους συμβούλους του οι οποίοι και πρέπει να ακολουθούν πιστά τις εντολές του αλλιώς απολύει όσους δεν το κάνουν. Αλλά ο Ίλον Μασκ φαίνεται να είναι η εξαίρεση σε αυτόν τον κανόνα.

Ο Μασκ έχει γίνει ολοένα και πιο τολμηρός διαφωνώντας ακόμα και δημοσίως με τις πολιτικές αποφάσεις του Τραμπ αλλά και με τους συμβούλους του αμερικανού προέδρου. Και έχει συνηθίσει να βγαίνει μπροστά από τον Τραμπ τόσο πριν όσο και μετά την ένταξή του στον Λευκό Οίκο.

Ωστόσο, ο Τραμπ - ο οποίος φημίζεται για την απόλυση αξιωματούχων - παραμένει ευχαριστημένος με τον Μασκ, παρά το γεγονός ότι δισεκατομμυριούχος της τεχνολογίας τραβούσε δυσανάλογα την προσοχή σε σύγκριση με άλλους ανώτερους βοηθούς του Λευκού Οίκου, ακόμη και με μέλη του υπουργικού συμβουλίου του προέδρου.

Σε μια συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου την περασμένη Πέμπτη, ο Τραμπ εξήρε τον Μασκ και την ομάδα του DOGE, λέγοντας: «Οι άνθρωποι σας είναι φανταστικοί. Ας ελπίσουμε ότι θα παραμείνουν για μεγάλο χρονικό διάστημα, θα θέλαμε να τους κρατήσουμε όσο περισσότερους μπορούμε».

Ωστόσο, ο Μασκ τα έχει βάλει πολλές φορές δημοσίως με τόσο με τον Τραμπ όσο και με συμβούλους. Δείτε πέντε φορές που ο Μασκ έχει εναντιωθεί χωρίς να έχει δεχτεί καμία επίπληξη από τον αμερικανό πρόεδρο, σύμφωνα με το Politico.

Τιμολογιακή διαμάχη

Ο Μασκ έχει βάλει στο στόχαστρο τον εμπορικό σύμβουλο του Τραμπ, Πίτερ Ναβάρο, ένα από τα δημόσια πρόσωπα των χαρακτηριστικών επιθετικών δασμολογικών πολιτικών της κυβέρνησης.

Ο δισεκατομμυριούχος έχει εξαπολύσει πολλές επιθέσεις στο Ναβάρο στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X, κοροϊδεύοντάς τον πολλές φορές, συμπεριλαμβανομένου ενός βίντεο στο οποίο ο Ναβάρο εξηγούσε τη λογική πίσω από την τιμολογιακή πολιτική.

Ο Μασκ, ο οποίος είναι Διευθύνων Σύμβουλος πολλών εταιρειών που εξαρτώνται από ανταλλακτικά που εισάγονται από την Κίνα έχει χάσει δισεκατομμύρια. Είπε επίσης σε μια ομιλία του στο εξωτερικό ότι ήλπιζε να δει μια μέρα οι ΗΠΑ και η Ευρωπαϊκή Ένωση να βρίσκονται σε μια «κατάσταση μηδενικών δασμών».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος τεχνολογίας φάνηκε να απογοητεύει τον Ναβάρο, αποκαλώντας τον εμπορικό σύμβουλο «βλάκα» και βάζοντάς του ένα νέο ψευδώνυμο - «Πίτερ Ρετάρντο».

Στο άπειρο και ακόμα πιο πέρα

Ο Μασκ έχει αναφερθεί επίσης στο ζήτημα της NASA μετά από δημοσιεύματα ότι το Γραφείο Διαχείρισης και Προϋπολογισμού είχε προτείνει τεράστιες περικοπές στη χρηματοδότηση της NASA.

Ο Μασκ, του οποίου η SpaceX είναι ο μεγαλύτερος ιδιωτικός εργολάβος της NASA, σχολίασε για άλλη μια φορά στο X τις αναφορές αυτές.

«Ανησυχητικό», έγραψε για τις αναφερόμενες περικοπές, προσθέτοντας ότι ενώ είναι «πολύ υπέρ της επιστήμης», «δυστυχώς δεν μπορεί να συμμετάσχει στις συζητήσεις για τον προϋπολογισμό της NASA, επειδή η SpaceX είναι σημαντικός ανάδοχος της NASA».

Κατάρρευση υπουργικού συμβουλίου

Ο Μασκ έχει παρέμβει δημόσια στις υποθέσεις του υπουργικού συμβουλίου του Τραμπ αφού διαθέτει μια θέση στο τραπέζι παρόλο που δεν είναι επίσημα μέλος του υπουργικού. Εκεί μάλωσε με τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο για το πώς να χειριστεί τις περικοπές στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

«Ο Ίλον και ο Μάρκο έχουν μια υπέροχη σχέση. Οποιαδήποτε δήλωση εκτός αυτού είναι ψευδείς ειδήσεις» έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social για να σώσει την κατάσταση.

Ο Τραμπ τελικά διαβεβαίωσε τα μέλη του υπουργικού συμβουλίου του ότι, ενώ ο Μασκ είχε την εξουσία να κάνει συστάσεις σε όλη την κυβέρνηση, δεν μπορούσε να κάνει αλλαγές μονομερώς.

Ο Μασκ έδωσε ώθηση να αναλάβει ο Χάουαρντ Λούτνικ το υπουργείο Οικονομικών τις εβδομάδες που ακολούθησαν μετά την εκλογή Τραμπ. Ο πρόεδρος όμως επέλεξε τελικά τον Σκοτ Μπέσεντ για επικεφαλής του Υπουργείου Οικονομικών και τον Λούτνικ ως γραμματέα Εμπορίου.

Με φίλους σαν κι αυτούς

Ο Μασκ μπήκε επίσης στη μάχη για την ηγεσία των Ρεπουμπλικανών στη Γερουσία - κάτι το οποίο ο Τραμπ απέφυγε.

Καθώς η κούρσα θερμάνθηκε τον Νοέμβριο, ο Μασκ υποστήριξε αποφασιστικά τον Ρικ Σκοτ ​​από τη Φλόριντα, παρόλο που ο ίδιος ο Τραμπ αρνήθηκε να το κάνει.

«Ο Ρικ Σκοτ ​​για ηγέτης της πλειοψηφίας στη Γερουσία!» σχολίασε ο Μασκ λέγοντας σε ξεχωριστή ανάρτησή του ότι ο γερουσιαστής John Thune (RS.D.) - ο οποίος τελικά κέρδισε τη θέση ήταν η «κορυφαία επιλογή των ».

Στηρίζοντας την ακροδεξιά

Ο Μασκ έχει στηρίξει έναν κατάλογο δεξιών υποψηφίων σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες τους τελευταίους μήνες - μια εξαιρετικά ασυνήθιστη κίνηση για έναν έμπιστο του προέδρου.

Ο Μασκ έχει επανειλημμένα υποστηρίξει το ακροδεξιό κόμμα «Εναλλακτική για τη Γερμανία» στις πρόωρες εκλογές της χώρας φέτος προκαλώντας επικρίσεις για την ανάμειξή του. Όμως ο Μασκ συνέχισε να πιέζει το κόμμα με μια μακρά συνομιλία με την αρχηγό του AfD και υποψήφια για καγκελάριο Άλις Βάιντελ.

Ο ιδιοκτήτης του X εμφανίστηκε ακόμη και σε μια συγκέντρωση του κόμματος λίγες μέρες μετά την ορκωμοσία του Τραμπ, στην οποία ενθάρρυνε τους Γερμανούς να ψηφίσουν υπέρ της Βάιντελ και να «φύγουν» από τις «ενοχές του παρελθόντος».

Ο δισεκατομμυριούχος έχει επίσης ασκήσει επικρίσεις στον νυν πρωθυπουργό της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ και έχει στηρίξει κατά διαστήματα τον Νάιτζελ Φάρατζ.

Πηγή: skai.gr

