Το Ιράκ υπέγραψε μία συμφωνία για έναν υποθαλάσσιο αγωγό πετρελαίου κι αναφορικά με πετρελαϊκές εξαγωγές μέσω των νότιων λιμανιών του, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Πετρελαίου της χώρας.

Η συμφωνία θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με την ιταλική εταιρία υπεράκτιων κατασκευών Micoperi και την τουρκική Esta, για τον αγωγό που θα έχει μεταφορική ικανότητα 2,4 εκατομμυρίων βαρελιών την ημέρα (bpd), ανακοίνωσε το υπουργείο χωρίς να δημοσιοποιήσει περισσότερες λεπτομέρειες για τον προορισμό των εξαγωγών πετρελαίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.