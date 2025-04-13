Ο πάπας Φραγκίσκος χαιρέτησε και ευλόγησε τους πιστούς, σήμερα το μεσημέρι, στην πλατεία του Αγίου Πέτρου.

Ο Φραγκίσκος ευχήθηκε "καλή Κυριακή των Βαΐων και καλή Μεγάλη Εβδομάδα" στους προσκυνητές και έσφιξε τα χέρια ιερέων, καλογρεών και πιστών από όλο τον κόσμο. Ο πάπας μετακινήθηκε με αναπηρικό αμαξίδιο και, για πρώτη φορά, δεν έκανε χρήση οξυγόνου.

"Τα πάθη του Ιησού μας βοηθούν να συμπάσχουμε, όταν τείνουμε το χέρι μας σε όποιον δεν τα καταφέρνει, όταν αγκαλιάζουμε όποιον έχει χάσει την ελπίδα, όταν σηκώνουμε όποιον έχει πέσει. Αδελφές και αδελφοί, για να ζήσουμε το μεγάλο αυτό θαύμα του ελέους, ας διαλέξουμε πώς να φέρουμε τον σταυρό κατά την Μεγάλη Εβδομάδα: όχι στον λαιμό, αλλά στην καρδιά. Όχι μόνο τον δικό μας, αλλά και όσων υποφέρουν, κοντά μας. Και του άγνωστου εκείνου ανθρωπου που η τυχη- ειναι αραγε η τυχη;- μας έκανε να συναντήσουμε. Ας προετοιμαστούμε για το Πάσχα, ας γίνουμε Κυρηναίοι ο ένας για τον άλλον", υπογράμμισε ο Φραγκίσκος, στο σημερινό μήνυμά του προς τους πιστούς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.