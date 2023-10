Γιατί όλοι μιλούσαν για τη Σλοβακία αυτό το Σαββατοκύριακο; Κόσμος 07:23, 02.10.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

11

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Στις εκλογές το λαϊκιστικό, φιλο-ρωσικό κόμμα του πρώην πρωθυπουργού, Ρόμπερτ Φίτσο ήρθε πρώτο - Το βλέμμα όλων στρέφεται στην κατεύθυνση που θαεπιλέξει η Σλοβακία, μέλος της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, με τη νέα της κυβέρνηση.