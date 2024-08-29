Μετά από τρεις εβδομάδες μαχών, η Ρωσία εξακολουθεί να αγωνίζεται να απομακρύνει τις ουκρανικές δυνάμεις από την περιοχή του Κουρσκ. Έχοντας ωστόσο ρίξει το μεγαλύτερο βάρος της εντός της Ουκρανίας, το Κρεμλίνο φαίνεται να μη διαθέτει αρκετά αποθέματα προκειμένου να επικεντρωθεί στο συγκεκριμένο μέτωπο, σχολιάζει σε ανάλυσή του το Associated Press.

Το Κουρσκ δε μοιάζει να είναι από τις προτεραιότητες του Ρώσου προέδρου καθώς όπως εκτιμούν οι αναλυτές ο Πούτιν δε φαίνεται να βλέπει την επίθεση -ή τουλάχιστον να δίνει την εντύπωση ότι τη βλέπει - ως μια αρκετά σοβαρή απειλή που να δικαιολογεί την απόσυρση στρατευμάτων από την περιοχή Ντονμπάς της ανατολικής Ουκρανίας.

«Η εστίαση του Πούτιν είναι στην κατάρρευση του ουκρανικού κράτους», έγραψε η Τατιάνα Στανοβάγια, ανώτερη συνεργάτιδα στο Κέντρο Ευρασίας της Ρωσίας Carnegie.

«Στη συγκέντρωση δυνάμεων για να αντιμετωπίσει την εισβολή της Ουκρανίας, η Ρωσία κάνει ό,τι μπορεί για να αποφύγει να αντλήσει μονάδες από τη δική της επίθεση στο Ντονμπάς», δήλωσε ο Nigel Gould-Davies του Διεθνούς Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών. «Η Ρωσία κρίνει επί του παρόντος ότι μπορεί να περιορίσει την απειλή στο δικό της έδαφος χωρίς να θέτει σε κίνδυνο τον πιο σημαντικό στόχο της στην Ουκρανία».

Ο Nico Lange, ανώτερος συνεργάτης στο Κέντρο Ανάλυσης Ευρωπαϊκής Πολιτικής που εδρεύει στην Ουάσιγκτον αναφέρει ότι «η Ρωσία είναι πολύ πρόθυμη να συνεχίσει τις επιθέσεις προς το Πόκροφσκ και να μην αφαιρέσει πόρους από το Πόκροφσκ για το Κουρσκ».

Σε αντίθεση με το Ποκρόφσκ όπου οι ουκρανικές δυνάμεις έχουν κατασκευάσει εκτεταμένες οχυρώσεις, άλλα μέρη του Ντονέτσκ που εξακολουθούν να βρίσκονται υπό ουκρανικό έλεγχο είναι λιγότερο προστατευμένα και θα μπορούσαν να είναι πιο ευάλωτα στη ρωσική επίθεση εάν πέσει το Πόκροφσκ, σχολιάζει το δημοσίευμα του Associated Press.

Ασκώντας πίεση στην Ουκρανία η Ρωσία έχει επίσης εξαπολύσει ένα σταθερό μπαράζ μακράς εμβέλειας χτυπημάτων στο ουκρανικό ηλεκτρικό δίκτυο.Η επίθεση την περασμένη Δευτέρα σε ενεργειακές εγκαταστάσεις ήταν μια από τις μεγαλύτερες και πιο καταστροφικές του πολέμου, προκαλώντας εκτεταμένες διακοπές ρεύματος.

Υποβάθμιση της εισβολής

Εστιασμένος στην κατάληψη των τεσσάρων περιοχών της Ουκρανίας, ο Βλαντιμίρ Πούτιν προσπάθησε να δώσει μικρή σημασία στην εισβολή του Κιέβου στο Κουρσκ.

«Αντί να συσπειρώσει τον πληθυσμό ενάντια σε μια απειλή για την πατρίδα, το Κρεμλίνο ανυπομονεί να υποβαθμίσει την εισβολή», δήλωσε ο Gould-Davies του IISS με έδρα το Λονδίνο.

Αντιμέτωπη με την πραγματικότητα της κατοχής του εδάφους της Ρωσίας, η κρατική μηχανή προπαγάνδας προσπάθησε να αποσπάσει την προσοχή από την προφανή στρατιωτική αποτυχία εστιάζοντας στις κυβερνητικές προσπάθειες να βοηθήσει περισσότερους από 130.000 κατοίκους που έχουν εκτοπιστεί από τα σπίτια τους, σχολιάζει το δημοσίευμα.

Η Τατιάνα Στανοβάγια αναφέρει ότι ενώ πολλοί κάτοικοι του Κουρσκ θα μπορούσαν να είναι θυμωμένοι με το Κρεμλίνο, ωστόσο κάτι μοιάζει απίθανο.

«Αν και είναι σίγουρα ένα πλήγμα για τη φήμη του Κρεμλίνου, είναι απίθανο να προκαλέσει σημαντική αύξηση της κοινωνικής ή πολιτικής δυσαρέσκειας στον πληθυσμό», δήλωσε η Στανοβάγια.

Περιορισμένη η απάντηση του Κρεμλίνου

Ο επικεφαλής του στρατού της Ουκρανίας, στρατηγός Oleksandr Syrskyi, είπε ότι οι δυνάμεις του ελέγχουν σχεδόν 1.300 τετραγωνικά χιλιόμετρα και περίπου 100 οικισμούς στην περιοχή του Κουρσκ, ένας ισχυρισμός που δεν μπορεί να επαληθευτεί.

Παρατηρητές λένε ωστόσο, ότι η Ρωσία δεν έχει αρκετούς καλά συντονισμένους πόρους για να εξουδετερώσει τις ουκρανικές δυνάμεις στο Κουρσκ.

«Οι προσπάθειες της Μόσχας για την αντιμετώπιση της νέας ουκρανικής επίθεσης φαίνεται να περιορίζονται στην αποστολή μονάδων από όλη τη Ρωσία, συμπεριλαμβανομένου ενός ποσοστού πολιτοφυλακής και παράτυπων δυνάμεων», δήλωσε ο Ben Barry, ανώτερος συνεργάτης για χερσαία πόλεμο στο IISS, σε ένα σχόλιο.

Έχοντας λοιπόν, ξεκάθαρα έλλειψη πόρων ο Πούτιν για μια τόσο μαζική επιχείρηση, η Ρωσία προς το παρόν έχει επικεντρωθεί στην ανάσχεση βαθύτερων προόδων της Ουκρανίας σφραγίζοντας δρόμους και στοχεύοντας στα αποθέματα του Κιέβου - τακτικές εν μέρει επιτυχημένες.

Η Ουκρανία, εν τω μεταξύ, έχει μπερδέψει τον ρωσικό στρατό καταστρέφοντας γέφυρες στον ποταμό Seym και δημιουργώντας συνθήκες με σκοπό την δημιουργία ενός θύλακα ελέγχου.

Οι κίνδυνοι για την Ουκρανία

Καταλαμβάνοντας ένα κομμάτι ρωσικού εδάφους, η Ουκρανία έφερε αναμφισβήτητα σε δύσκολη θέση το Κρεμλίνο και αναμόρφωσε το πεδίο της μάχης. Αλλά η εκτροπή ορισμένων από τις πιο ικανές δυνάμεις της χώρας από τα ανατολικά είναι ένα στοίχημα για το Κίεβο.

«Όλο αυτό εγκυμονεί σημαντικό κίνδυνο, ιδιαίτερα εάν μια προσπάθεια υπερβολικής επέκτασης των ρωσικών δυνάμεων έχει ως αποτέλεσμα την υπερβολική επέκταση των μικρότερων ουκρανικών δυνάμεων», σύμφωνα με τον Barry του IISS.

Μια προσπάθεια δημιουργίας ερείσματος στο Κουρσκ θα επεκτείνει περαιτέρω τη γραμμή του μετώπου μήκους άνω των 1.000 χιλιομέτρων (πάνω από 600 μίλια), προσθέτοντας στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι υποεπανδρωμένες και υπεροπλισμένες ουκρανικές δυνάμεις. Η υπεράσπιση θέσεων εντός της Ρωσίας θα δημιουργούσε σοβαρά υλικοτεχνικά προβλήματα, με τις εκτεταμένες γραμμές ανεφοδιασμού να γίνονται εύκολοι στόχοι.

«Το ρωσικό σύστημα είναι πολύ ιεραρχικό και άκαμπτο, επομένως τους παίρνει πάντα πολύ χρόνο για να προσαρμοστούν σε μια νέα κατάσταση», είπε ο Λανγκ, «αλλά θα πρέπει να δούμε πώς μπορεί η Ουκρανία να διατηρηθεί εκεί, όταν η Ρωσία προσαρμοστεί και έρθει. με όλη τη δύναμη.»

