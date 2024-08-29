Ο ύπατος εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας Ζοζέπ Μπορέλ πρότεινε στα 27 κράτη μέλη να επιβάλουν κυρώσεις σε μέλη της ισραηλινής κυβέρνησης.

Οι προτεινόμενες κυρώσεις έχουν στόχο τον ισραηλινό υπουργό Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριτς και τον υπουργό Εθνικής Ασφαλείας Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ, πληροφορήθηκε το Γερμανικό Πρακτορείο από αξιωματούχους της ΕΕ λίγο πριν από τη σημερινή συνεδρίαση των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ.

Τόσο ο Σμότριτς όσο και ο Μπεν-Γκβιρ προκάλεσαν πρόσφατα σάλο με αντιπαλαιστινιακές δηλώσεις. Είναι ακροδεξιοί εταίροι στον κυβερνητικό συνασπισμό του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Αμφότεροι υποστηρίζουν την πολιτική εποικισμού των κατεχόμενων εδαφών, την οποία το κορυφαίο δικαστήριο του ΟΗΕ θεωρεί παράνομη.

Ο Μπεν-Γκβιρ ζήτησε πρόσφατα να σταματήσουν οι αποστολές βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας για να ασκηθεί πίεση στην ισλαμιστική παλαιστινιακή οργάνωση Χαμάς.

Ο Σμότριτς έκανε μια παρόμοια δήλωση, προτείνοντας αποκλεισμό της βοήθειας μέχρι να απελευθερωθούν όλοι οι ισραηλινοί όμηροι που κρατάει η Χαμάς. Υποστήριξε πως κάτι τέτοιο δικαιολογείται ηθικά, έστω κι αν σημαίνει ότι θα κινδυνεύσει η ζωή 2 εκατομμυρίων ανθρώπων στη Λωρίδα της Γάζας.

Σύμφωνα με το Ισραήλ, η Χαμάς εξακολουθεί να κρατάει 107 ομήρους στη Γάζα. Τουλάχιστον το ένα τρίτο αυτών πιστεύεται ότι δεν βρίσκεται πλέον στη ζωή.

