Στην εμβληματική Place de la Concorde, στο κέντρο του Παρισιού, έγινε χθες η Τελετή Έναρξης των Παραολυμπιακών Αγώνων Παρίσι 2024, η οποία – σε αντίθεση με την Εναρξη των Αγώνων του Ιουλίου – δεν προκάλεσε αρνητικές αντιδράσεις και σχόλια.

Αντίθετα, χαρακτηρίστηκε ανθρώπινη και συγκινητική, με έμφαση στους αθλητές, αλλά και με την απαραίτητη λάμψη.

Από την εντυπωσιακή λαμπαδηδρομία μέχρι την εναέρια επίδειξη της επίλεκτης ομάδας ακροβατικών πτήσεων της Γαλλικής Αεροπορίας, Patrouille de France και τις συγκινητικές εμφανίσεις των καλλιτεχνών και των αθλητών, η τελετή ήταν γεμάτη από στιγμές που ενέπνευσαν το κοινό και τόνισαν το πνεύμα του αθλητισμού και της ισότητας.

Η Πλατεία Concorde και τα Ηλύσια Πεδία γέμισαν από 4.400 παρααθλητές, ενώ περίπου 30.000 θεατές παρακολούθησαν από τις εξέδρες την τρίωρη Τελετή Έναρξης που εμπνεύσθηκε ο Τομά Ζολί, καλλιτεχνικός διευθυντής των Αγώνων.

Όπως και η Τελετή της 26ης Ιουλίου, και η Έναρξη των Παραολυμπιακών πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά έξω από το Ολυμπιακό στάδιο.

Στην τελετή παρευρέθηκαν επιφανείς προσωπικότητες, όπως ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν με τη σύζυγό του, καθώς και πλήθος καλλιτεχνών και αθλητών.

Δείτε τα καλύτερα στιγμιότυπα της Τελετής

Πηγή: skai.gr

