Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και δύο τραυματίστηκαν σήμερα σε ουκρανικά πλήγματα στη ρωσική περιφέρεια Μπέλγκοροντ, που βρίσκεται στα σύνορα με την Ουκρανία, ανακοίνωσε ο περιφερειάρχης της Βιατσεσλάβ Γκλάντκοφ.

"Η πόλη Τσεμπέκινο βρέθηκε στο στόχαστρο πληγμάτων των ουκρανικών δυνάμεων", ανέφερε ο Γκλάντκοφ σε ανάρτησή του στο Telegram.

"Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε", σημείωσε.

Άλλοι δύο πολίτες --ένας άνδρας και μια γυναίκα-- μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με τραύματα που προκλήθηκαν από θραύσματα οβίδας, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Από τα πλήγματα προκλήθηκαν επίσης ζημιές σε διοικητικό κτίριο και σε χώρο κοινωνικής υποδομής, πρόσθεσε.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε παράλληλα σήμερα οτι στη διάρκεια της νύχτας οι ρωσικές δυνάμεις κατέρριψαν ένα μη επανδρωμένο εναέριο όχημα (drone) πάνω από την περιφέρεια Μπέλγκοροντ.

Δύο drones καταρρίφθηκαν επίσης πάνω από την περιφέρεια Μπριάνσκ, η οποία βρίσκεται επίσης στη μεθόριο με την Ουκρανία, και άλλα τρία εξουδετερώθηκαν πάνω από την προσαρτημένη Κριμαία, διευκρίνισε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας σε ανάρτησή του στο Telegram.

Η περιφέρεια Μπέλγκοροντ τίθεται συχνά στο στόχαστρο φονικών πληγμάτων και έχει αποτελέσει στόχο αρκετών αποπειρών διείσδυσης των ουκρανικών δυνάμεων στο ρωσικό έδαφος από την έναρξη του πολέμου το 2022.

Στη γειτονική της περιφέρεια Κουρσκ οι ουκρανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν στις 6 Αυγούστου αιφνιδίως διασυνοριακή επίθεση άνευ προηγουμένου και σύμφωνα με τις ίδιες έχουν θέσει εκεί υπό τον έλεγχό τους δεκάδες οικισμούς.

Στο μεταξύ ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι χθες, Τετάρτη, 28 Αυγούστου πραγματοποίησε επίθεση στις εγκαταστάσεις αποθήκευσης πετρελαίου "Atlas" στη ρωσική περιφέρεια Ροστόφ, προκαλώντας πυρκαγιά.

Στην ανακοίνωσή τους, που αναρτήθηκε στο Telegram, οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις προσθέτουν ότι επιτέθηκαν επίσης στις εγκαταστάσεις αποθήκευσης πετρελαίου "Zenit" στη ρωσική περιφέρεια Κίροφ και σε αποθήκη πυρομαχικών του πυροβολικού στη ρωσική περιφέρεια Βορονέζ.

Ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της πρωτεύουσας της Ουκρανίας Σέρχι Πόπκο δήλωσε επίσης σήμερα ότι τα ουκρανικά συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας κατέρριψαν πάνω από 10 ρωσικά drones κατά τη διάρκεια της τρίτης επίθεσης των ρωσικών δυνάμεων στο Κίεβο σε τέσσερις ημέρες.

Πηγή: skai.gr

