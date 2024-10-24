Η κριτική απέναντι στον Ντόναλντ Τραμπ που τον χαρακτηρίζει επίδοξο δικτάτορα έχει γίνει το κεντρικό σύνθημα της εκστρατείας της Κάμαλα Χάρις στην τελική ευθεία της προεδρικής κούρσας.



Η αντιπρόεδρος αποκάλεσε τον πρώην Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ «φασίστα» την Τετάρτη στην Πενσυλβάνια στον απόηχο της κριτικής του άλλοτε αρχηγού του επιτελείου του.

Χαρακτηρίζοντας τον Ντόναλντ Τραμπ «ολοένα και πιο ανένδοτο και ασταθές», η υποψήφια των Δημοκρατικών επικαλέστηκε τα σχόλια του Τζον Κέλι, πρώην Επιτελάρχη του Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

Η αντιπρόεδρος παρέπεμψε στην κριτική του Κέλι, ο οποίος περιέγραψε τον Τραμπ ως κάποιον που «εμπίπτει σίγουρα στον γενικό ορισμό των φασιστών» ενώ αποκάλυψε ότι ο πρώην πρόεδρος είχε μιλήσει αρκετές φορές επιδοκιμαστικά για τον Χίτλερ.

Ειδικότερα, στις δηλώσεις της η Κάμαλα Χάρις υποστήριξε ότι ο αντίπαλός της ήθελε «ανεξέλεγκτη εξουσία» ενώ όταν ρωτήθηκε εάν πίστευε ότι ο Τραμπ ήταν «φασίστας», απάντησε «ναι, το πιστεύω».

Απαντώντας στην κριτική της Χάρις, ο Τραμπ έγραψε στο X και στο δίκτυο Truth Social ότι τα σχόλια της Χάρις ήταν σημάδι ότι έχανε καθώς «κλιμακώνει ολοένα και περισσότερο τη ρητορική της, φτάνοντας στο σημείο να με αποκαλεί Αδόλφο Χίτλερ και οτιδήποτε άλλο της έρθει στο στρεβλό μυαλό της».

Καθώς η προεκλογική κούρσα οδηγείται προς το τέλος της, η στρατηγική των επιτελείων στρέφεται κυρίως στην αποδόμηση του αντιπάλου, ιδιαίτερα όσο τα προγνωστικά δείχνουν μάχη στήθος με στήθος μεταξύ των δύο.

Ωστόσο, οι τελευταία κριτική της Χάρις απηχεί μια κλιμάκωση στη ρητορική της που έρχεται σε αντίθεση με τη στρατηγική που ακολούθησε στην αρχή της προεκλογικής κούρσας.

Ενώ κατά το συνέδριο των Δημοκρατικών προειδοποίησε για τον κίνδυνο μίας δεύτερης θητείας του Τραμπ, η Χάρις σε μεγάλο βαθμό υπαναχώρησε από το βασικό μήνυμα της προεκλογικής εκστρατείας του προέδρου Τζο Μπάιντεν ότι ο Τραμπ αποτελούσε υπαρξιακή απειλή για την αμερικανική δημοκρατία.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής πολιτικής στρατηγικής Matt Bennett της κεντρώας Δημοκρατικής ομάδας Third Way, είναι σαφές γιατί η Χάρις έσπευσε αυτή τη φορά να ενισχύσει το σκοτεινό πορτρέτο του Τραμπ που σκιαγράφησε ο Κέλι ως ανθρώπου με αυταρχικές τάσεις.

«Ό,τι κάνει τώρα είναι τακτική», είπε. «Η επιτακτική ανάγκη ήταν να διασφαλίσουμε ότι θα μάθουν όσο το δυνατόν περισσότεροι ψηφοφόροι τι είπε ο Κέλι».

Οι τελευταίες δηλώσεις της αντιπροέδρου έρχονται μετά από μια στρατηγική πολλών εβδομάδων του επιτελείου της να προσεγγίσει ανεξάρτητους ψηφοφόρους και τους μετριοπαθείς Ρεπουμπλικάνους που θα μπορούσαν να δώσουν τη ψήφο τους στην Κάμαλα Χάρις.

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η κούρσα είναι εξαιρετικά σφιχτή, καθώς κανένας υποψήφιος δεν έχει ασφαλές προβάδισμα σε καμία από τις πολιτείες-κλειδιά.

Τα προάστια γύρω από τις μεγαλύτερες πόλεις σε βασικές πολιτείες κλειδιά, Φιλαδέλφεια, Ντιτρόιτ, Μιλγουόκι και Φοίνιξ, για παράδειγμα, κατοικούνται από επαγγελματίες με πανεπιστημιακή εκπαίδευση που παραδοσιακά ψήφιζαν Ρεπουμπλικάνους, αλλά οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι αμφιταλαντεύονται στην πιθανότητα επιστροφής του Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

«Η στόχευσή της είναι να δημιουργήσει έναν όσο το δυνατόν ευρύτερο συνασπισμό και να προσελκύσει τους δυσαρεστημένους Ρεπουμπλικάνους που δεν αισθάνονται ότι μπορούν να ψηφίσουν ξανά τον Τραμπ», είπε ο κ. Μπένετ.

Ωστόσο, η Ρεπουμπλικανή αναλύτρια πολιτικής στρατηγικής, Ντενίζ Γκρέις Γκίτσαμ θέτει ωστόσο ένα σημαντικό επιχείρημα, υπενθυμίζοντας ότι οι ψηφοφόροι άκουγαν παρόμοια ρητορική για τον Τραμπ από το 2016, επομένως τυχόν νέοι ισχυρισμοί ήταν απίθανο να μετακινήσουν το εκλογικό του ακροατήριο.

«Αν ψηφίζετε εναντίον του Ντόναλντ Τραμπ επειδή δεν σας αρέσει η προσωπικότητά του, είστε ήδη ένας κατασταλαγμένος ψηφοφόρος», είπε στο BBC. «Αλλά αν είσαι κάποιος που εξετάζει τις πολιτικές τότε θα ψηφίσεις το άτομο που πιστεύεις ότι άσκησε καλύτερες πολιτικές όταν ήταν στον Λευκό Οίκο. "

Τόσο η Χάρις όσο και ο Τραμπ ενεργοποιούν όλα τα «όπλα» τους. Κατά τη διάρκεια περιοδείας στις κρίσιμες Μεσοδυτικές πολιτείες τη Δευτέρα, η Χάρις προειδοποίησε επανειλημμένα για τις συνέπειες μιας προεδρίας Τραμπ - στα δικαιώματα των αμβλώσεων, στην υγειονομική περίθαλψη, στην οικονομία και στην εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ.

Την Παρασκευή, θα πραγματοποιήσει συγκέντρωση στο Τέξας – η πολιτεία που είπε ότι αντιπροσωπεύει με τον πιο δραματικό τρόπο το μέλλον κατά των αμβλώσεων, εάν ο Τραμπ επιστρέψει στην εξουσία.

Την επόμενη Τρίτη, θα στρέψει το ενδιαφέρον της στην Ουάσιγκτον, με μια συγκέντρωση που σύμφωνα με πληροφορίες προγραμματίζεται από το National Mall, όπου ο Τραμπ μίλησε πριν κάποιοι από τους υποστηρικτές του επιτεθούν στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ.

Ο Τραμπ, εν τω μεταξύ, συνέχισε τις επιθέσεις του κατά της Αντιπροέδρου. Σε ένα φόρουμ του δημαρχείου στη Βόρεια Καρολίνα, είπε ότι η Χάρις ήταν «τεμπέλα» και «ανόητη» και έγινε υποψήφια για το κόμμα της μόνο λόγω της εθνικότητας και του φύλου της.

Εξέδωσε επίσης τη δική του προειδοποίηση, λέγοντας ότι «μπορεί να μην έχουμε πια χώρα» αν κερδίσει η Χάρις.

Ωστόσο, καμία από αυτές τις γραμμές δεν αποτελεί ιδιαίτερη απόκλιση για τον Τραμπ, καθώς πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της εκστρατείας του επιτιθέμενος στους Δημοκρατικούς και εμμένοντας στο βασικό του μήνυμα για τη μετανάστευση, το εμπόριο και την οικονομία.

Ο Τραμπ είναι μια πολωτική προσωπικότητα στην αμερικανική πολιτική για περισσότερα από οκτώ χρόνια τώρα. Οι περισσότεροι Αμερικανοί έχουν ισχυρά, και βαθιά ριζωμένες, απόψεις για εκείνον.

Εάν το μήνυμα κατά του Τραμπ φέρει τη Χάρις στην κορυφή την ημέρα των εκλογών, η τελευταία της στρατηγική θα έχει αποδώσει. Αν όχι, οι εικασίες της προεκλογικής ενδέχεται να επαληθευτούν γρήγορα.



