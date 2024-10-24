«Ναι», η Χάρις θεωρεί τον Τραμπ φασίστα

Η Κάμαλα Χάρις δήλωσε χθες πως «ναι», θεωρεί πως ο Ντόναλντ Τραμπ είναι φασίστας, ερωτηθείσα σχετικά κατά τη διάρκεια ειδικής εκπομπής του CNN.

«Νομίζετε πως ο Ντόναλντ Τραμπ είναι φασίστας;» ρώτησε την αντιπρόεδρο και υποψήφια των Δημοκρατικών δημοσιογράφος του τηλεοπτικού δικτύου, αναφερόμενος στον πρώην πρόεδρο και υποψήφιο των Ρεπουμπλικάνων. «Ναι, έτσι νομίζω», του απάντησε.

Η ερώτηση τής ετέθη με αφορμή δηλώσεις του Τζον Κέλι, του άλλοτε προσωπάρχη του Τραμπ στον Λευκό Οίκο, ο οποίος δήλωσε ότι ο μεγιστάνας, που διεκδικεί την επάνοδό του στον Λευκό Οίκο, εμπίπτει στον «γενικό ορισμό του φασίστα» και υπενθύμισε σχόλιά του για τον Αδόλφο Χίτλερ.

«Ας εξετάσουμε τον ορισμό του φασισμού: είναι ακροδεξιά, αυταρχική, υπερεθνικιστική πολιτική ιδεολογία και κίνημα, που χαρακτηρίζεται από δικτατορικό ηγέτη, κεντρική αυταρχική διεύθυνση, μιλιταρισμό, βίαιη καταστολή της αντιπολίτευσης, πίστη σε φυσική κοινωνική ιεραρχία» είπε ο 74χρονος Κέλι, κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στην εφημερίδα New York Times.

«Κατά συνέπεια, με βάση την εμπειρία μου, αυτά τα πράγματα θεωρεί πως θα είχαν καλύτερο αποτέλεσμα για τη διακυβέρνηση της Αμερικής» συνέχισε ο κ. Κέλι, στρατηγός των πεζοναυτών εν αποστρατεία, ο οποίος υπήρξε ο προσωπάρχης της προεδρίας που παρέμεινε το μεγαλύτερο διάστημα στη θέση επί των ημερών του κ. Τραμπ.

«Ασφαλώς ο πρώην πρόεδρος βρίσκεται στον ακροδεξιό χώρο, ασφαλώς είναι αυταρχικός, θαυμάζει ανθρώπους που είναι δικτάτορες, το έχει πει αυτό. Επομένως, ασφαλώς ανταποκρίνεται στον γενικό ορισμό του φασίστα, σίγουρα».

Η Κάμαλα Χάρις ετοιμάζεται να κάνει την «τελική αγόρευσή της» εναντίον του πρώην προέδρου την ερχόμενη Τρίτη στην Ουάσιγκτον, σύμφωνα με την εκστρατεία της.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

