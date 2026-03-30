Γιατί η ευρωπαϊκή κεντροαριστερά δεν μπορεί να σηκώσει κεφάλι

Σε κατάρρευση φαίνεται πως οδηγούνται τα σοσιαλδημοκρατικά κόμματα της Ευρώπης και οι ηγέτες τους δείχνουν να μην ξέρουν πώς να αντιστρέψουν την τάση, αναφέρει το Politico.

Κατά τη διάρκεια μεγάλου μέρους του 20ού αιώνα, τα κεντροαριστερά κόμματα που είχαν ρίζες στα συνδικάτα και στην εργατική τάξη ήταν από τις κυρίαρχες πολιτικές δυνάμεις στην Ευρώπη. Σήμερα, όμως, πολλά από αυτά είναι πολιτικά μη αναγνωρίσιμα ή βρίσκονται σε δεινή κατάσταση.

Το πιο πρόσφατο παράδειγμα είναι οι Σοσιαλδημοκράτες της Δανίας υπό την πρωθυπουργό Μέτε Φρεντέρικσεν, που την περασμένη εβδομάδα υπέστησαν μια δραματική πτώση στις εθνικές εκλογές. Αν και το κόμμα συγκέντρωσε συνολικά τις περισσότερες ψήφους, τα αποτελέσματά του ήταν τα χειρότερα από το 1903.

Οι ψηφοφόροι της εργατικής τάξης, απογοητευμένοι από την αδράνεια του κόμματος σχετικά με τα θέματα του κόστους ζωής, στράφηκαν στο ακροδεξιό Λαϊκό Κόμμα της Δανίας, ενώ οι αριστεροί ψηφοφόροι, απογοητευμένοι από την προθυμία της Φρεντέρικσεν να συνεργαστεί με την κεντροδεξιά και να υιοθετήσει σκληρή στάση στο ζήτημα της μετανάστευσης, πέρασαν στην Πράσινη Αριστερά.

Ο Βάγκν Γιουλ Λάρσεν, πρόεδρος ενός τοπικού Σοσιαλδημοκρατικού κόμματος στη Δανία, το εξήγησε απλά. «Οι ψηφοφόροι δεν σέβονται ένα κόμμα που δεν ακολουθεί τη δική του πολιτική» είπε, επικρίνοντας την ηγεσία των Σοσιαλδημοκρατών για την εγκατάλειψη των «κόκκινων» πολιτικών αξιών.

Η κατάσταση στη Δανία δεν είναι μοναδική.

Μετά από 35 χρόνια αδιάλειπτης διακυβέρνησης, το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα της Γερμανίας έχασε τον έλεγχο της βιομηχανικής πολιτείας της Ρηνανίας-Παλατινάτου στις περιφερειακές εκλογές της περασμένης εβδομάδας, όπου η συζήτηση για την στασιμότητα της οικονομίας κυριάρχησε στην προεκλογική εκστρατεία. Η ήττα αυτή ακολούθησε την συντριπτική ήττα στις 8 Μαρτίου στη Βάδη-Βυρτεμβέργη, όπου το SPD έλαβε μόλις 5,5% των ψήφων.

Στη Γαλλία, εν τω μεταξύ, η κεντροαριστερά κέρδισε βασικές πόλεις όπως το Παρίσι και τη Μασσαλία στις δημοτικές εκλογές αυτού του μήνα, αλλά παραμένει απών σε εθνικό επίπεδο. Την τελευταία δεκαετία, το άλλοτε κυρίαρχο Σοσιαλιστικό Κόμμα έχει υποχωρήσει τόσο δραματικά που αναγκάστηκε να πουλήσει το ιστορικό του κτίριο για να εξοφλήσει χρέη, και σήμερα ελέγχει μόλις 65 από τις 577 έδρες στην Εθνοσυνέλευση.

«Η κεντροαριστερά φαίνεται να μην ξέρει πού ανήκει αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη», δήλωσε ο πολιτικός αναλυτής Ροντρίγκο Βας, πρώην αναπληρωτής ακόλουθος στη μόνιμη αντιπροσωπεία της Πορτογαλίας στην ΕΕ. «Και αυτή η κρίση ταυτότητας την έχει οδηγήσει να υπερασπίζεται πολιτικά προγράμματα που δεν ξεχωρίζουν από αυτά της κεντροδεξιάς, μια στρατηγική που δεν είναι ούτε σαφής, ούτε ελκυστική για τους ψηφοφόρους».

Το δίλημμα της κεντρώας πολιτικής

Η ευρωπαϊκή κεντροαριστερά χτίστηκε πάνω στους βιομηχανικούς εργάτες, τα μέλη συνδικάτων και τις κοινότητες της εργατικής τάξης, μια βάση που κάποτε τροφοδοτούσε ηγέτες όπως ο Βίλι Μπραντ και ο Φρανσουά Μιτεράν.

Αλλά εκείνος ο κόσμος δεν υπάρχει πια. Από τα μέσα της δεκαετίας του 1980, η αποβιομηχάνιση μείωσε την παραδοσιακή εργατική τάξη, ενώ η συμμετοχή στα συνδικάτα έχει μειωθεί σε όλη την Ευρώπη. Τα ευρωπαϊκά σοσιαλδημοκρατικά κόμματα δεν έχουν ακόμη βρει μια συνεκτική απάντηση στις αλλαγές που επήλθαν στη παραδοσιακή τους εκλογική βάση.

«Η κεντροαριστερά δεν έχει ακόμη καταλήξει σε ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο, που να αντιμετωπίζει τα ζητήματα της σύγχρονης κοινωνίας» δήλωσε ο Βας. «Δεν υπάρχει σαφής αφήγηση για το πού στέκονται οι σοσιαλδημοκράτες σχετικά με την αυτοματοποίηση, την τεχνητή νοημοσύνη ή το μέλλον της εργασίας».

Καθώς μειώνεται το εκλογικό τους σώμα, ο Βας είπε ότι πολλά από τα κεντροαριστερά κόμματα έχουν κινηθεί προς το κέντρο «σε μια κακοσχεδιασμένη και τελικά καταδικασμένη προσπάθεια να ευχαριστήσουν όλους».

Ο αναλυτής ανέφερε ότι ο σοσιαλδημοκράτης πρώην καγκελάριος Όλαφ Σολτς στη Γερμανία είχε «πέσει στην παγίδα του κεντρισμού» κατά τη διακυβέρνηση σε συνασπισμό με τους Πράσινους και το φιλελεύθερο Οικονομικό Κόμμα (FDP) από το 2021 έως το 2025, αποτυγχάνοντας να φτάσει σε συμβιβασμούς σε σημαντικά ζητήματα όπως η κλιματική κρίση ή η ανταγωνιστικότητα της γερμανικής βιομηχανίας.

Ο Βας είπε ότι ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Κιρ Στάρμερ έκανε παρόμοιο λάθος ακολουθώντας έναν «αναποτελεσματικό κεντρισμό», που απογοητεύει τους ψηφοφόρους που αντιμετωπίζουν την κρίση του κόστους ζωής και την υποβάθμιση του κοινωνικού κράτους.

«Οι ψηφοφόροι θέλουν μια σαφή απάντηση σε συγκεκριμένα προβλήματα, όπως το κόστος της κατοικίας», πρόσθεσε, αναφερόμενος στην παρακμή του Σοσιαλιστικού Κόμματος της Πορτογαλίας, το οποίο από την απόλυτη πλειοψηφία στο κοινοβούλιο το 2024, αντικαταστάθηκε πέρυσι από την ακροδεξιά ομάδα Chega ως το κύριο κόμμα της αντιπολίτευσης.

Ο Βας υποστήριξε ότι ο νυν πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, ο οποίος υπηρέτησε ως πρωθυπουργός της Πορτογαλίας για οκτώ χρόνια, σπατάλησε την ευκαιρία να προχωρήσει σε δομικές μεταρρυθμίσεις και να αντιμετωπίσει την εκτίναξη των τιμών των κατοικιών. «Οι ιστορικοί ψηφοφόροι του κόμματος, η εργατική τάξη, δεν έχουν εξαφανιστεί, απλώς σταμάτησαν να τους στηρίζουν και, σε ορισμένες περιπτώσεις, στράφηκαν στην ακροδεξιά που εκμεταλλεύτηκε την οργή που δημιουργήθηκε από την κρίση κόστους ζωής» είπε.

Τα σοσιαλδημοκρατικά κόμματα φαίνεται να αρχίζουν να ακούνε τους ψηφοφόρους.

Στη Γερμανία, ο αντικαγκελάριος και συν-ηγέτης του SPD Λαρς Κλίνγκμπάιλ έκανε την περασμένη Τετάρτη μια ομιλία για μεταρρυθμίσεις, ανακοινώνοντας φορολογικές ελαφρύνσεις για το 95% των Γερμανών φορολογουμένων και υψηλότερους φόρους για τους πλούσιους.

Ο Τόμπιας Κρέμερ, γερμανός σοσιαλδημοκράτης βουλευτής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δήλωσε ότι η ανακοίνωση προκλήθηκε από τα κακά αποτελέσματα στις περιφερειακές εκλογές και έδειξε ότι το κόμμα είναι σοβαρό σχετικά με την αντιμετώπιση των «θεμάτων της καθημερινότητας».

«Πρόκειται για οικονομική ανάπτυξη, κοινωνική δικαιοσύνη, αλλά και για τη μεταρρύθμιση της οικονομίας μας με τρόπο που να καθορίζουμε εμείς πώς εργαζόμαστε, όχι ο Λευκός Οίκος, όχι το Κρεμλίνο, όχι η Κίνα», πρόσθεσε.

Το «μπόνους Τραμπ»

Μια απρόσμενη ώθηση για την ευρωπαϊκή κεντροαριστερά προήλθε από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, του οποίου οι προκλήσεις έχουν συμβάλει στην κινητοποίηση ορισμένων ψηφοφόρων.

Ο ευρωβουλευτής Κρέμερ δήλωσε ότι οι Σοσιαλδημοκράτες της Δανίας, που βρίσκονται στην εξουσία από το 2019, πιθανότατα θα είχαν υποστεί ακόμη μεγαλύτερη ήττα στις εκλογές, αν δεν υπήρχε η συμπάθεια των ψηφοφόρων που προκάλεσε η άρνηση της Φρεντέρικσεν να υποκύψει στις απειλές του Τραμπ για προσάρτηση της Γροιλανδίας.

Ωστόσο, η ευρωπαϊκή κεντροαριστερά γνωρίζει ότι δεν μπορεί να βασίσει όλο το πρόγραμμα της σε αντι-MAGA μηνύματα. Ορισμένοι υποστηρίζουν ότι ο δρόμος προς τα εμπρός είναι να ακολουθήσει το παράδειγμα του πρωθυπουργού της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ. Ξεχωρίζει ως ηγέτης ενός από τα λίγα σοσιαλδημοκρατικά κόμματα που παραμένει δημοφιλές μεταξύ των ψηφοφόρων, εν μέρει επειδή έχει πάρει σαφή θέση σε προοδευτικά ζητήματα και στη συνεργασία με εταίρους από την ακροαριστερά του πολιτικού φάσματος.

Ανώτερος Ισπανός κυβερνητικός αξιωματούχος, που ζήτησε ανωνυμία, δήλωσε ότι ενώ οι περισσότερες κυβερνήσεις της ευρωπαϊκής κεντροαριστεράς έχουν «μετατραπεί σε μηχανές που επικεντρώνονται στη διαχείριση της έκτακτης κατάστασης της στιγμής» σε μια εποχή συνεχούς κρίσης, οι κυβερνήσεις του Σάντσεθ έχουν χρησιμοποιήσει προκλήσεις όπως η πανδημία Covid και η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία για να προωθήσουν προοδευτικά προγράμματα, όπως το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα στην Ισπανία και την αύξηση των επενδύσεων στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

«Σχεδόν όλοι έχουν επικεντρωθεί στην αποκατάσταση του καθεστώτος» είπε ο αξιωματούχος. «Εμείς έχουμε αφιερωθεί στο να το μεταμορφώσουμε».

Ο Πάμπλο Σιμόν, πολιτικός επιστήμονας στο Πανεπιστήμιο Carlos III της Μαδρίτης, είπε ότι ο Σάντσεθ κατάφερε να προσελκύσει προοδευτικούς ψηφοφόρους «κατακτώντας ζητήματα που υπερασπίζονταν οι πολιτικοί αντίπαλοι αριστερά του Σοσιαλιστικού Κόμματος του, από την πράσινη ενέργεια μέχρι τον φεμινισμό, από τις φιλελεύθερες πολιτικές μετανάστευσης μέχρι την υπεράσπιση της παλαιστινιακής κρατικής υπόστασης».

Αναλαμβάνοντας «ανοιχτόμυαλες κοινωνικές αξίες με κάπως προοδευτικά οικονομικά μέτρα», είπε ο Σιμόν, οι Ισπανοί σοσιαλιστές έχουν γίνει ένα από τα σπάνια σοσιαλδημοκρατικά κόμματα που κατάφεραν να διατηρήσουν την υποστήριξη των ψηφοφόρων τους την τελευταία δεκαετία. Παρ’ όλα αυτά, η στρατηγική αυτή υπονομεύει μακροπρόθεσμα την ικανότητα του Σάντσεθ να παραμείνει στην εξουσία.

«Τα κόμματα αριστερά του καθίστανται περιττά» εξήγησε ο Σιμόν. «Αυτό μπορεί να του κοστίσει ακριβά στις επόμενες εκλογές, γιατί χωρίς αυτά θα δυσκολευτεί να εξασφαλίσει κυβερνητική πλειοψηφία».



Πηγή: skai.gr

