Γιατί είναι δύσκολος ο εντοπισμός του υποβρυχίου Titan στα βάθη του Ατλαντικού Ωκεανού

Αν και τα μέσα που χρησιμοποιούνται για τον εντοπισμό του υποβρυχίου Titan είναι τεράστια, οι προκλήσεις του όλου εγχειρήματος σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να υποτιμηθούν.

Η περιοχή του Ατλαντικού Ωκεανού, όπου χάθηκε το υποβρύχιο το απόγευμα της περασμένης Κυριακής, είναι πολύ απομακρυσμένη και τραχιά -και το ναυάγιο του Τιτανικού βρίσκεται περίπου 3.700 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας.

Μια πολύ καλή αποτύπωση της δυσκολίας της επιχείρησης διάσωσης δίνει το παρακάτω βίντεο:

This is why the #Oceangate Titan submersible search is so difficult. The depth of the ocean is staggering pic.twitter.com/Jiz6dCtDGg