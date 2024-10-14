Game of Thrones: Πουλήθηκε σε δημοπρασία ο «Σιδερένιος Θρόνος»

Οι θαυμαστές του Game of Thrones είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε μια μοναδική δημοπρασία που διοργάνωσε o oίκος Heritage Auctions στο Ντάλας, έχοντας πάνω από 900 αντικείμενα, από τη θρυλική σειρά του HBO.

Η δημοπρασία διεξήχθη από την Πέμπτη έως το Σάββατο (10-12 Οκτωβρίου) και ξεπέρασε τα 21 εκατομμύρια δολάρια, με την συμμετοχή περισσότερων από 4.500 θαυμαστών της σειράς να πλειοδοτούν.

Το πιο περιζήτητο αντικείμενο ήταν ο «Σιδερένιος Θρόνος» ο οποίος πωλήθηκε σε μόλις 6 λεπτά για 1,49 εκατομμύρια δολάρια.

Στη επική σειρά ο θρόνος συμβόλιζε τον αγώνα για την εξουσία. Δημιουργήθηκε μετά από διαταγή που έδωσε ο Αίγκον ο Κατακτητής, στον Δράκο του Βαλέριον, να λιώσει με την καυτερή του ανάσα χίλια σπαθιά των ηττημένων εχθρών του κατά τη διάρκεια του Πολέμου της Κατάκτησης.

Εκτός από το «Σιδερένιο Θρόνο», πάνω από 30 αντικείμενα «έπιασαν» εξαψήφιο αριθμό, αναφέρει το ΑP.

Δύο ακόμη αντικείμενα που προκάλεσαν «μάχη προσφορών» ήταν το διαβόητο Longclaw σπαθί του Jon Snow που κρατούσε ο Κιτ Χάριγκτον (Kit Harington) το οποίο πωλήθηκε για 400.000 δολάρια.

Eνα κοστούμι με εντυπωσιακό μανδύα του σταρ κέρδισε ένας θαυμαστής του καταβάλλοντας 337.500 δολάρια.

«Ο κόσμος ήθελε ένα μέρος από τη μαγεία του Game of Thrones» ανέφερε σε δήλωση ο Τζο Μανταλένα, εκτελεστικός αντιπρόεδρος της Heritage Auctions.

Πηγή: skai.gr

