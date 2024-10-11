Την διεξαγωγή της άσκησης «Steadfast Noon» - με τη συμμετοχή 60 αεροσκαφών από χώρες του ΝΑΤΟ και την εφαρμογή πυρηνικών ασκήσεων - ανακοίνωσε ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, στη διάρκεια συνάντησής του με τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ χθες στο Λονδίνο, σύμφωνα με το dpa.

Η άσκηση θα πραγματοποιηθεί κυρίως στον εναέριο χώρο της Μεγάλης Βρετανίας, της Βόρειας Θάλασσας, του Βελγίου και της Ολλανδίας, ενώ θα γίνουν και ασκήσεις προσομοίωσης με πυρηνικά όπλα.

«Σε έναν ασταθή κόσμο, είναι σημαντικό να δοκιμάσουμε και να ενισχύσουμε την άμυνά μας, ώστε οι αντίπαλοι να γνωρίζουν ότι το ΝΑΤΟ είναι έτοιμο και ικανό να ανταποκριθεί σε οποιαδήποτε απειλή», δήλωσε ο Ρούτε.

Το ΝΑΤΟ τονίζει ωστόσο ότι οι ασκήσεις Steadfast Noon «δεν αποτελούν αντίδραση στον επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας», διευκρινίζει το dpa.

NATO announces nuclear exercises in Europe



On October 14, NATO will begin its annual exercise to defend the alliance's territory with nuclear weapons. More than 60 aircraft will take part in the Steadfast Noon exercise, the organization's Secretary General Mark Rutte announced.… pic.twitter.com/PJfCXS7elm — NEXTA (@nexta_tv) October 10, 2024

Η Βορειοατλαντική Συμμαχία δεν έχει δημοσιοποιήσει λεπτομέρειες για την άσκηση.

🚨NATO TO HOLD NUCLEAR DRILLS AMID RISING TENSIONS



NATO is set to launch its annual nuclear exercise "Steadfast Noon" starting Monday, with 60 aircraft, including F-35A fighter jets and B-52 bombers, from 13 nations.



The drills, hosted by Belgium and The Netherlands, come amid… pic.twitter.com/NsumpcdmLp — Mario Nawfal (@MarioNawfal) October 10, 2024

Σύμφωνα με στρατιωτικούς εμπειρογνώμονες, οι ελιγμοί χρησιμοποιούνται για την εξάσκηση του τρόπου με τον οποίο τα αμερικανικά πυρηνικά όπλα μπορούν να μεταφερθούν με ασφάλεια σε ευρωπαϊκό έδαφος, από υπόγεια αποθήκευση έως την εγκατάστασή τους σε μαχητικά αεροσκάφη. Στη συνέχεια, οι εκπαιδευτικές πτήσεις πραγματοποιούνται χωρίς βόμβες.

Η συμφωνία ανταλλαγής πυρηνικών του ΝΑΤΟ προβλέπει τη στάθμευση αμερικανικών πυρηνικών όπλων στην Ευρώπη και την εκτόξευση τους από τα αεροσκάφη των κρατών μελών σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

Αν και δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα, τα αμερικανικά πυρηνικά όπλα λέγεται ότι αποθηκεύονται στη βόρεια Ιταλία, την Τουρκία, το Βέλγιο, την Ολλανδία και τη Γερμανία.

