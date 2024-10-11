Λογαριασμός
Το ΝΑΤΟ ανακοίνωσε πυρηνικές ασκήσεις στην Ευρώπη - «Πρέπει να είμαστε έτοιμοι για οποιαδήποτε απειλή», δήλωσε ο Ρούτε

«Σε έναν ασταθή κόσμο, είναι σημαντικό να ενισχύσουμε την άμυνά μας» - Στην άσκηση "Steadfast Noon" θα συμμετέχουν 60 αεροσκάφη από χώρες του ΝΑΤΟ

nato ασκηση

Την διεξαγωγή της άσκησης «Steadfast Noon» - με τη συμμετοχή 60 αεροσκαφών από χώρες του ΝΑΤΟ και την εφαρμογή πυρηνικών ασκήσεων - ανακοίνωσε ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, στη διάρκεια συνάντησής του με τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ χθες στο Λονδίνο, σύμφωνα με το dpa.

Η άσκηση θα πραγματοποιηθεί κυρίως στον εναέριο χώρο της Μεγάλης Βρετανίας, της Βόρειας Θάλασσας, του Βελγίου και της Ολλανδίας, ενώ θα γίνουν και ασκήσεις προσομοίωσης με πυρηνικά όπλα.

μαρκ ρουτε

«Σε έναν ασταθή κόσμο, είναι σημαντικό να δοκιμάσουμε και να ενισχύσουμε την άμυνά μας, ώστε οι αντίπαλοι να γνωρίζουν ότι το ΝΑΤΟ είναι έτοιμο και ικανό να ανταποκριθεί σε οποιαδήποτε απειλή», δήλωσε ο Ρούτε.

Το ΝΑΤΟ τονίζει ωστόσο ότι οι ασκήσεις Steadfast Noon «δεν αποτελούν αντίδραση στον επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας», διευκρινίζει το dpa.

Η Βορειοατλαντική Συμμαχία δεν έχει δημοσιοποιήσει λεπτομέρειες για την άσκηση.

Σύμφωνα με στρατιωτικούς εμπειρογνώμονες, οι ελιγμοί χρησιμοποιούνται για την εξάσκηση του τρόπου με τον οποίο τα αμερικανικά πυρηνικά όπλα μπορούν να μεταφερθούν με ασφάλεια σε ευρωπαϊκό έδαφος, από υπόγεια αποθήκευση έως την εγκατάστασή τους σε μαχητικά αεροσκάφη. Στη συνέχεια, οι εκπαιδευτικές πτήσεις πραγματοποιούνται χωρίς βόμβες.

Η συμφωνία ανταλλαγής πυρηνικών του ΝΑΤΟ προβλέπει τη στάθμευση αμερικανικών πυρηνικών όπλων στην Ευρώπη και την εκτόξευση τους από τα αεροσκάφη των κρατών μελών σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

Αν και δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα, τα αμερικανικά πυρηνικά όπλα λέγεται ότι αποθηκεύονται στη βόρεια Ιταλία, την Τουρκία, το Βέλγιο, την Ολλανδία και τη Γερμανία.

