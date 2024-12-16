Η Γερμανία προετοιμάζεται για γενικές εκλογές για την Bundestag, την Κάτω Βουλή του κοινοβουλίου της, στις 23 Φεβρουαρίου, μετά την κατάρρευση του συνασπισμού της Σοσιαλδημοκρατών, Φιλελεύθερων και Πρασίνων.

Το εκλογικό σύστημα της χώρας είναι αναλογικό, επομένως οι δημοσκοπήσεις δίνουν μια καλή ένδειξη για το ποια μορφή κυβέρνησης θα μπορούσε να είναι δυνατή μετά τις εκλογές.

Υπενθυμίζεται ότι ο Γερμανός καγκελάριος, Όλαφ Σολτς, ανακοίνωσε νέες εκλογές για την Bundestag για τον Φεβρουάριο του 2025, μετά την κατάρρευση του συνασπισμού του υπό την ηγεσία του SPD.

Ποιος είναι ποιος; Προφίλ κόμματος

SPD – Σοσιαλδημοκράτες Το SPD είναι η παραδοσιακή κεντροαριστερή δύναμη και το παλαιότερο πολιτικό κόμμα της Γερμανίας. Μετά από χρόνια παρακμής ανέκαμψε κάπως το 2021, επιτρέποντας στον Όλαφ Σολτς να γίνει καγκελάριος επικεφαλής ενός συνασπισμού «φανάρι»(τρικομματικού) σοσιαλδημοκρατών, φιλελεύθερων και Πρασίνων. CDU/CSU – Χριστιανοδημοκράτες Το κεντροδεξιό CDU και το αδελφό του κόμμα στη Βαυαρία, το CSU, αρέσκονται να θεωρούν τους εαυτούς τους –όχι χωρίς αιτία– ως το φυσικό κόμμα της κυβέρνησης της Γερμανίας, έχοντας ηγηθεί πολλών από τους μεταπολεμικούς συνασπισμούς της. Αγωνίστηκαν να συνέλθουν από την αποχώρηση της Άνγκελα Μέρκελ από την πολιτική, αλλά έχουν αναβιώσει στις δημοσκοπήσεις τα τελευταία χρόνια. Ο Merz είναι εταιρικός δικηγόρος. Die Grünen – Πράσινοι Οι Πράσινοι της Γερμανίας είναι πιο ισχυρή πολιτική δύναμη από παρόμοια κόμματα σε άλλες χώρες. Υπήρξαν μέρος του συνασπισμού του Scholz σε αυτό το κοινοβούλιο, με τον Habeck να υπηρετεί ως υπουργός Οικονομικών και μια άλλη εξέχουσα Πράσινη, την Annalena Baerbock, ως υπουργός Εξωτερικών. AfD – Ακροδεξιοί εθνικιστές Το AfD – Alternative für Deutschland (Εναλλακτική για τη Γερμανία) είναι ένα ακροδεξιό κόμμα που αντιτίθεται στη μετανάστευση και την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Ιδρύθηκε το 2013 και από τότε γενικά κινείται προς τα δεξιά. Μπήκε για πρώτη φορά στο κοινοβούλιο το 2017. BSW - Συμμαχία Sahra Wagenknecht Η Σάχρα Βάγκενκνεχτ είναι πρώην πολιτικός του Linke που έφυγε για να ιδρύσει το δικό της κόμμα, το οποίο προς το παρόν έχει επισκιάσει αυτό των πρώην συναδέλφων της, και σχημάτισε μια αποσχισθείσα ομάδα στο κοινοβούλιο. FDP – Φιλελεύθεροι Το Ελεύθερο Δημοκρατικό Κόμμα, ή FDP, είναι ένα μικρό φιλελεύθερο κόμμα υπέρ των επιχειρήσεων, λιγότερο πολιτιστικά συντηρητικό από το CDU και πιο laissez-faire για την οικονομία από το SPD. Ο ηγέτης της, Κρίστιαν Λίντνερ, ήταν υπουργός Οικονομικών υπό τον Σολτς, έως ότου η καρατόμησή του επιτάχυνε την κατάρρευση του. Die Linke – Η Αριστερά Αποτελούμενο από υπολείμματα των παλαιών κομμουνιστών της Ανατολικής Γερμανίας και των αντιφρονούντων Σοσιαλδημοκρατών που είναι δυσαρεστημένοι με τον αυξανόμενο κεντρισμό του SPD, το Die Linke – η Αριστερά – είναι τώρα ένα αριστερό λαϊκιστικό κόμμα με υποστήριξη συγκεντρωμένη στα ανατολικά κράτη.

Η απερχόμενη Bundestag

Είναι ξεκάθαρο από τη σύνθεση της σημερινής αίθουσας ότι η κυβέρνηση του Scholz δεν θα μπορούσε να επιβιώσει χωρίς το FDP, αλλά θα πάλευε επίσης να σχηματίσει οποιονδήποτε νέο συνασπισμό που δεν περιλάμβανε το συντηρητικό CDU/CSU. Από την πλευρά του, το κόμμα του Φρίντριχ Μερτς έχει επί του παρόντος περισσότερα να κερδίσει από τις νέες εκλογές παρά από τη στήριξη της καγκελαρίου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.