Η Καναδή υπουργός Οικονομικών Κρίστια Φρίλαντ, η πιο ισχυρή και πιστή υπουργός του πρωθυπουργού Τζάστιν Τριντό, ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι παραιτείται από το υπουργικό συμβούλιο.

Η Φρίλαντ δήλωσε ότι ο Τριντό της είπε την Παρασκευή ότι δεν ήθελε πλέον να υπηρετεί ως υπουργός Οικονομικών και ότι της πρότεινε άλλο ρόλο στο υπουργικό συμβούλιο.

Αλλά η ίδια ανέφερε στην επιστολή παραίτησής της προς τον πρωθυπουργό ότι ο μόνος «έντιμος και βιώσιμος δρόμος» ήταν να αποχωρήσει από το υπουργικό συμβούλιο.

Σύμφωνα με το Associated Press, οι δύο τους φέρεται να διαφώνησαν σχετικά με μια δίμηνη αργία φόρου επί των πωλήσεων και την πολιτική για τις επιταγές 250 $ (175 $ ΗΠΑ) σε Καναδούς δικαιούχους που ανακοινώθηκαν πρόσφατα.

Στην επιστολή παραίτησής της, που δημοσιοποίησε, η Φρίλαντ υποστήριξε ότι ο Καναδάς πρέπει να «διατηρήσει τα δημοσιονομικά του εργαλεία» για να αντιμετωπίσει την απειλή των δασμών από τον εκλεγμένο πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Η ίδια τόνισε την ανάγκη να αποφευχθούν «ακριβές πολιτικές τακτικές» που η χώρα δεν μπορεί να αντέξει οικονομικά.

See my letter to the Prime Minister below // Veuillez trouver ma lettre au Premier ministre ci-dessous pic.twitter.com/NMMMcXUh7A — Chrystia Freeland (@cafreeland) December 16, 2024

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.