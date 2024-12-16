Η Ευρωπαϊκή Ένωση εγκρίνει την 15η δέσμη κυρώσεων κατά της Ρωσίας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για την έγκριση από το Συμβούλιο της 15ης δέσμης κυρώσεων κατά της Ρωσίας.

Η δέσμη αυτή εστιάζει στη συνέχιση της καταστολής του σκιώδους στόλου της Ρωσίας, καθώς και στην αντιμετώπιση της καταστρατήγησης των κυρώσεων.

Επίσης, περιλαμβάνει σημαντικές καταχωρίσεις φυσικών και νομικών προσώπων που σχετίζονται με το ρωσικό στρατιωτικό-βιομηχανικό σύμπλεγμα και αυξάνει τη νομική προστασία των κεντρικών αποθετηρίων τίτλων (ΚΑΤ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).

Με αυτή τη δέσμη μέτρων, η ΕΕ επιβάλλει για πρώτη φορά «πλήρεις» κυρώσεις (ταξιδιωτικές απαγορεύσεις, δέσμευση περιουσιακών στοιχείων και απαγόρευση διάθεσης οικονομικών πόρων) σε διάφορους κινεζικούς παράγοντες.

Γιώργος Φελλίδης

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.