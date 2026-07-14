Αρνούνται τις κατηγορίες οι δύο συλληφθέντες για τη Marfin - Τι ισχυρίζονται

Ενώπιον της 3ης τακτικής ανακρίτριας βρίσκονται από τις 11 το πρωί οι δύο 42χρονοι συλληφθέντες για την εμπρηστική επίθεση στη Marfin το 2010.

Ο πρώτος έχει ολοκληρώσει την απολογία του και ο δεύτερος δίνει ακόμα εξηγήσεις στις δικαστικές Αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ, και οι δύο κατηγορούμενοι για το κακούργημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συρροή αρνούνται τα όσα τους αποδίδονται.

Σύμφωνα με τους συνηγόρους τους, ισχυρίζονται πως το βασικό αποδεικτικό υλικό της δικογραφίας στηρίζεται σε ένα ανώνυμο ηλεκτρονικό email, καθώς και σε εκθέσεις της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών της Αστυνομίας, οι οποίες δεν καταλήγουν, όπως λένε, σε ασφαλή αναγνώριση των προσώπων που καταγράφονται στις φωτογραφίες, και τα βίντεο της επίθεσης.

Αμφισβητούν το ανώνυμο ηλεκτρονικό email, το οποίο αποτέλεσε και το έναυσμα των ερευνών και ισχυρίζονται πως πρόκειται για μια ανώνυμη πληροφορία που δεν μπορεί να ελεγχθεί, ούτε η προέλευσή της, αλλά ούτε και η αξιοπιστία της.

Έξω από τα ανακριτικά γραφεία έχουν συγκεντρωθεί αλληλέγγυοι, οι οποίοι φωνάζουν συνθήματα υπέρ των κατηγορουμένων.

Όσον αφορά τη 46χρονη που συνελήφθη στη Βρετανία, μετά την ενεργοποίηση του διεθνούς εντάλματος σύλληψης, θα βρεθεί ενώπιον της βρετανικής δικαιοσύνης σήμερα το απόγευμα.



Πηγή: skai.gr

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