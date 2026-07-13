Η Γερμανία ξαναζεί τον εφιάλτη του καύσωνα

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η Ευρώπη αντιμετωπίζει ένα τρίτο κύμα ακραίας ζέστης μέσα στο ίδιο καλοκαίρι, με υψηλές θερμοκρασίες να πλήττουν περιοχές από τη Γαλλία και το Βέλγιο έως τη δυτική και νοτιοδυτική Γερμανία.

Στη Γερμανία, ο υδράργυρος αναμένεται να φτάσει έως 36 βαθμούς Κελσίου, ενώ παρατεταμένη ξηρασία αυξάνει τον κίνδυνο δασικών πυρκαγιών.

Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι το κύμα ζέστης θα διατηρηθεί τις επόμενες ημέρες, προκαλώντας ανησυχίες για ολοένα και θερμότερο καλοκαίρι στην Ευρώπη.

Νέο κύμα καύσωνα σαρώνει την Ευρώπη. Στη Γερμανία η παρατεταμένη ξηρασία αυξάνει τον κίνδυνο δασικών πυρκαγιών.Η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα ακόμη κύμα ακραίας ζέστης, το τρίτο κατά σειρά σε ορισμένες περιοχές μέσα στο ίδιο καλοκαίρι. Από τη Γαλλία και το Βέλγιο έως τη δυτική και νοτιοδυτική Γερμανία, οι υψηλές θερμοκρασίες δοκιμάζουν τις αντοχές των πολιτών, ενώ οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι το κύμα ζέστης θα επιμείνει τις επόμενες ημέρες.



Η τρίτη δοκιμασία του καλοκαιριού

Πηγή: Deutsche Welle

Στη Γερμανία δεν αναμένονται προς το παρόν ακραία ρεκόρ θερμοκρασιών άνω των 40 βαθμών Κελσίου, όπως αυτά που καταγράφηκαν στα τέλη Ιουνίου, ωστόσο σε πολλές περιοχές ο υδράργυρος αναμένεται να φτάσει ξανά τους 36 βαθμούς. Πρόκειται για το τρίτο κύμα καύσωνα του φετινού καλοκαιριού σε τμήματα της νοτιοδυτικής χώρας, γεγονός που εντείνει τις ανησυχίες για ένα ολοένα και θερμότερο καλοκαιρινό μοτίβο στην Ευρώπη.Δ. Ευρώπη: 10.000 θάνατοι λόγω καύσωναΗ παρατεταμένη έλλειψη βροχοπτώσεων έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στις γερμανικές αρχές, καθώς ο κίνδυνος δασικών πυρκαγιών αυξάνεται σημαντικά. Σε πολλές περιοχές της Γερμανίας ο δείκτης επικινδυνότητας αναμένεται να φτάσει σε πολύ υψηλά επίπεδα στα μέσα της εβδομάδας. Οι πυροσβεστικές υπηρεσίες βρίσκονται ήδη σε αυξημένη επιφυλακή και ζητούν περισσότερες επενδύσεις σε εξειδικευμένο εξοπλισμό και οχήματα, προκειμένου να ανταποκριθούν αποτελεσματικότερα στις ολοένα συχνότερες πυρκαγιές.Παράλληλα, οι επιπτώσεις του καύσωνα στην ανθρώπινη ζωή αποδεικνύονται δραματικές. Σύμφωνα με στοιχεία του ευρωπαϊκού δικτύου θνησιμότητας EuroMOMO (European Mortality Monitoring), το κύμα ζέστης που έπληξε τη δυτική Ευρώπη στα τέλη Ιουνίου συνδέεται με περισσότερους από 10.000 επιπλέον θανάτους. Οι περισσότεροι αφορούσαν άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών. Ένας από τους λόγους για τον μεγάλο αριθμό θυμάτων σχετίζεται αδιαμφισβήτητα με την απουσία κλιμαστικών στα περισσότερα σπίτια στη Γερμανία.Γερμανία: Ρεκόρ πνιγμών τον ΙούνιοΗ ζέστη έχει συνδεθεί επίσης με αύξηση των πνιγμών. Τον Ιούνιο καταγράφηκαν στη Γερμανία τουλάχιστον 99 θάνατοι στο νερό, ο υψηλότερος αριθμός για μήνα Ιούνιο εδώ και περισσότερες από δύο δεκαετίες.Οι διασώστες προειδοποιούν ότι τα νέα κύματα καύσωνα ενδέχεται να οδηγήσουν ξανά περισσότερους ανθρώπους σε επικίνδυνες συμπεριφορές σε λίμνες, ποτάμια και παραλίες.Οι επιπτώσεις της ζέστης στην υγείαΤαυτόχρονα, έρευνα του ταμείου υγείας DAK δείχνει ότι περίπου ένας στους τρεις Γερμανούς έχει ήδη αντιμετωπίσει προβλήματα υγείας εξαιτίας της υπερβολικής ζέστης. Τα συχνότερα συμπτώματα είναι η έντονη κόπωση, οι διαταραχές ύπνου, τα κυκλοφορικά προβλήματα και οι πονοκέφαλοι.Δεν προκαλεί έκπληξη ότι σχεδόν τα δύο τρίτα των πολιτών δηλώνουν ιδιαίτερα ανήσυχοι για τις επόμενες περιόδους ακραίας ζέστης, ενώ τρεις στους τέσσερις θεωρούν ανεπαρκή τα σημερινά μέτρα προστασίας. Οι περισσότεροι εκτιμούν ότι ιδιαίτερα εκτεθειμένοι είναι όσοι εργάζονται σε χειρωνακτικά επαγγέλματα, όπως οι εργαζόμενοι στις κατασκευές και στη βιομηχανία, αλλά και όσοι απασχολούνται στον τομέα της φροντίδας και της υγείας.Πηγή: dpa

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