Ερντογάν: Δεν υπάρχει πια η Τουρκία που αποκηρύσσει την ιστορική της κληρονομιά

«Θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με τον κ. Τραμπ, δήλωσε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ο οποίος συμπλήρωσε ότι «ήταν σημαντική η επίσκεψη του Αμερικανού προέδρου στην Άγκυρα» για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ.

«Βεβαίως, ιδιαίτερα σημαντική ήταν η επίσημη επίσκεψη που πραγματοποίησε ο κ. Τραμπ στην Τουρκία, σε επίπεδο αρχηγού κράτους, η πρώτη από τις Ηνωμένες Πολιτείες έπειτα από 17 χρόνια. Υποδεχθήκαμε επίσης με ικανοποίηση τα ιδιαίτερα θετικά του μηνύματα για τη χώρα μας και για τη Σύνοδο. Τόσο για την ενίσχυση των τουρκοαμερικανικών σχέσεων, όσο και για την επίτευξη του στόχου των 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων στο διμερές μας εμπόριο, αλλά και για την εδραίωση της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή μας, θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με τον κ. Τραμπ» είπε, όπως μεταδίδει από την Κωνσταντινούπολη ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ, Μανώλης Κωστίδης.

Ερντογάν: Οι γενίτσαροι και οι ζουρνάδες προσέδωσαν ξεχωριστό συμβολισμό και λαμπρότητα στη σύνοδο του ΝΑΤΟ

«Δεν υπάρχει πλέον η Τουρκία που αποκηρύσσει την ιστορική της κληρονομιά» είπε ο Τούρκος πρόεδρος.

«Ειδικά σε όσους ενοχλήθηκαν από το Εμβατήριο των Μεχτέρ, τους Γενίτσαρους και από το γεγονός ότι οι τελετές πραγματοποιήθηκαν με τρόπο αντάξιο της ιστορίας μας, θέλω να υπενθυμίσω το εξής: Είτε το αποδέχεστε είτε όχι, δεν υπάρχει πλέον μια Τουρκία που αποκηρύσσει την ιστορική της κληρονομιά. Αντιθέτως, υπάρχει μια Τουρκία που αγκαλιάζει τη συσσωρευμένη πολιτιστική και πολιτισμική της παρακαταθήκη.

» Η Δημοκρατία της Τουρκίας αποτελεί τον τελευταίο κρίκο της αλυσίδας των κρατών μας, μιας παράδοσης χιλιάδων ετών γεμάτων δόξα και τιμή. Η Σύνοδος Κορυφής των Ηγετών του ΝΑΤΟ αποτέλεσε μια συνάντηση στην οποία αυτή η βαθιά ριζωμένη κρατική παράδοση αναδείχθηκε σε όλο της το μεγαλείο.

» Το μεγαλείο και η αρχοντιά του έθνους μας, καθώς και το κύρος και η διεθνής υπόσταση του κράτους μας, ενσαρκώθηκαν, θα έλεγε κανείς, στο Προεδρικό Συγκρότημα, όπου φιλοξενήθηκε η Σύνοδος.

» Η μπάντα των Μεχτέρ, που με τα τύμπανα, τα κρουστά και τους ζουρνάδες της αναβίωσε τον ήχο των σπαθιών των ένδοξων προγόνων μας στα πεδία των μαχών, καθώς και το προεδρικό τιμητικό άγημα, στο οποίο περιλαμβάνονταν και Γενίτσαροι, μία από τις πλέον επίλεκτες στρατιωτικές μονάδες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, προσέδωσαν στη Σύνοδο ξεχωριστό συμβολισμό και ιδιαίτερη λαμπρότητα».

Στην Άγκυρα ο υπουργός Άμυνας της Αιγύπτου - Συνάντηση με τον Τούρκο ομόλογο του Γκιουλέρ

Υπογραφές Τουρκίας - Αιγύπτου για στρατιωτική συνεργασία

Η Hurriyet αναφέρει ότι η Άγκυρα επιμένει στη λύση των δύο κρατών στην Κύπρο. Ο ΟΗΕ ψάχνει στρατηγική συμφωνία. «Η χαλαρή ομοσπονδία και το σχέδιο με δοκιμαστική περίοδο δύο ετών».

Τουρκικά ΜΜΕ: Ξεπεράσαμε μεγάλο εμπόδιο με την άρση των κυρώσεων CAATSA και τα F-35 από τον Τραμπ

Τηλεοπτικό δίκτυο Haber Global: Στο κέντρο της Συνόδου της Συμμαχίας στην Άγκυρα έγιναν σημαντικές δηλώσεις. Ιδιαίτερα, το θετικό μήνυμα που έστειλε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, σχετικά με τις κυρώσεις CAATSA είχε κρίσιμη σημασία για την Τουρκία.

«Δεν θέλουμε να επιβάλουμε κυρώσεις στους φίλους μας», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος στην Άγκυρα, στέλνοντας ένα σαφές μήνυμα.

Με τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα το 2026 φαίνεται ότι ξεπεράστηκε αυτό το κρίσιμο εμπόδιο. Σύμφωνα με τους ειδικούς, το μήνυμα του Ντόναλντ Τραμπ ότι «θα άρουμε τις κυρώσεις» σημαίνει πως η Τουρκία μπορεί πλέον να προχωρήσει ακόμη πιο μπροστά στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας.

Η Τουρκία αντιμετώπιζε μέχρι σήμερα δυσκολίες όσον αφορά τις προμήθειες και τις αγορές οπλικών συστημάτων. Ωστόσο, φαίνεται ότι αυτό το εμπόδιο έχει πλέον ξεπεραστεί. Παράλληλα, η διπλωματία σε επίπεδο ηγετών μεταξύ του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και του Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται επίσης να έχει αποδώσει καρπούς».

Πηγή: skai.gr

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