Μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, η Ευρώπη άρχισε να επιδίδεται σε έναν αγώνα για την αναδόμηση της αμυντικής της ισχύος. Σήμερα, το ενδιαφέρον των επενδύσεων στρέφεται όλο και περισσότερο σε μία τεχνολογία που θεωρείται «κλειδί» για την ασφάλεια του μέλλοντος: τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη

Οι διαδοχικές ανακοινώσεις των τελευταίων δύο εβδομάδων αποτυπώνουν τον ταχύ ρυθμό με τον οποίο επιταχύνεται αυτή η στροφή, καθώς ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει αναδείξει τον καθοριστικό ρόλο των drones στις σύγχρονες στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Το ΝΑΤΟ ανακοίνωσε αρχικά μια νέα πρωτοβουλία για την ενίσχυση των δυνατοτήτων των κρατών-μελών στον τομέα των drones, με τον γενικό γραμματέα της Συμμαχίας, Μαρκ Ρούτε, να δηλώνει ότι η Συμμαχία πρέπει να γίνει «drone-ready». Στο πλαίσιο αυτό, οι σύμμαχοι σχεδιάζουν να επενδύσουν περισσότερα από 40 δισ. δολάρια μέσα στην επόμενη πενταετία σε συστήματα drones και τεχνολογίες αντιμετώπισής τους.

Παράλληλα, το Ηνωμένο Βασίλειο ανακοίνωσε επενδύσεις ύψους 5 δισ. λιρών για τον εκσυγχρονισμό των ενόπλων δυνάμεών του μέσω ενός ολοκληρωμένου προγράμματος ανάπτυξης drones και αντι-drone συστημάτων, ενώ η Γερμανία προχωρά στην προμήθεια 50.000 drones για την Ουκρανία, τα οποία θα διαθέτουν προηγμένο λογισμικό της εταιρείας Auterion, ικανό να λειτουργεί ακόμη και υπό συνθήκες ηλεκτρονικών παρεμβολών.

Οι στρατιωτικές επιχειρήσεις στην Ουκρανία, αλλά και η χρήση φθηνών μη επανδρωμένων αεροσκαφών από το Ιράν στη Μέση Ανατολή, έχουν αναδείξει την αξία των χαμηλού κόστους drones που αξιοποιούν τεχνητή νοημοσύνη για αναγνώριση στόχων, συλλογή πληροφοριών και εκτέλεση αποστολών με αυξημένο βαθμό αυτονομίας.

Οι ειδικοί εκτιμούν ότι ο πόλεμος του μέλλοντος θα βασίζεται ολοένα και περισσότερο σε δικτυωμένα οπλικά συστήματα, όπου άρματα μάχης, drones, δορυφόροι και συστήματα τεχνητής νοημοσύνης θα ανταλλάσσουν δεδομένα σε πραγματικό χρόνο, επιτρέποντας ταχύτερη λήψη αποφάσεων και αποτελεσματικότερες επιχειρήσεις.

Η αυξανόμενη χρήση των drones ενισχύει παράλληλα τη ζήτηση για τεχνολογίες όπως η τεχνητή νοημοσύνη, το λογισμικό διαχείρισης πεδίου μάχης, οι ασφαλείς επικοινωνίες, οι δορυφορικές υπηρεσίες, οι αισθητήρες και τα συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου, δημιουργώντας σημαντικές επιχειρηματικές ευκαιρίες για τις ευρωπαϊκές εταιρείες αμυντικής τεχνολογίας.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της McKinsey, οι αμυντικές δαπάνες στην Ευρώπη έχουν διπλασιαστεί από το 2019, ενώ έως το 2030 ενδέχεται να φτάσουν τα 800 δισ. ευρώ, εφόσον τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ υλοποιήσουν τον στόχο για δαπάνες ύψους 3,5% του ΑΕΠ.

Στο επίκεντρο αυτής της δυναμικής βρίσκεται και η γερμανική εταιρεία αμυντικής τεχνολογίας Helsing, η οποία εξασφάλισε νέα χρηματοδότηση που αποτιμά την αξία της στα 18 δισ. δολάρια. Η εταιρεία αναπτύσσει drones, υποβρύχια συστήματα επιτήρησης και λογισμικό τεχνητής νοημοσύνης για στρατιωτικές εφαρμογές, επιβεβαιώνοντας ότι το μέλλον της άμυνας δεν θα καθορίζεται μόνο από τα παραδοσιακά οπλικά συστήματα, αλλά και από το λογισμικό, την αυτονομία και την τεχνητή νοημοσύνη.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.