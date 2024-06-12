«Η κατάσταση απειλής διαφέρει σε σχέση με πριν από μερικά χρόνια», τόνισε ο υπουργός 'Αμυνας Μπόρις Πιστόριους, αιτιολογώντας το σχέδιό του για νέα - με βάση το σκανδιναβικό μοντέλο - στρατιωτική θητεία. Η υποχρεωτική θητεία έχει ανασταλεί το 2011 και κύκλοι της κυβέρνησης διαβεβαίωναν σήμερα ότι δεν υπάρχει πρόθεση επαναφοράς της.

«Τον Πούτιν δεν τον ενδιαφέρει μόνο η Ουκρανία. Πρέπει να θεωρούμε ότι η Ρωσία θα είναι σε θέση να επιτεθεί σε ένα κράτος-μέλος του ΝΑΤΟ το 2029», δήλωσε ο κ. Πιστόριους και ανακοίνωσε τον σχεδιασμό για αύξηση των ενεργών μελών των ενόπλων δυνάμεων από 181.000 σε 203.000.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της ίδιας της Βundeswehr, η Γερμανία χρειάζεται ακόμη επιπλέον 200.000 εφέδρους, με απώτερο στόχο το σύνολο των ενεργών και εφέδρων να φθάσει τις 460.000.

Όπως ανακοίνωσε ο υπουργός 'Αμυνας, όλοι οι άνδρες και οι γυναίκες με γερμανικό διαβατήριο θα λαμβάνουν στα 18α γενέθλιά τους επίσημη επιστολή με την οποία θα τους προτείνεται να σκεφτούν την βασική στρατιωτική θητεία έξι μηνών και μία πιθανή παράτασή της το πολύ κατά 17 μήνες. Οι νέοι θα καλούνται να συμπληρώσουν ερωτηματολόγιο για την οικογενειακή τους κατάσταση, τα ενδιαφέροντά τους, την στάση τους σε σχέση με την χρήση όπλου, τις ακαδημαϊκές γνώσεις τους και την κατάσταση της υγείας τους. Για τις γυναίκες η συμπλήρωση είναι προαιρετική, αλλά είναι υποχρεωτική για τους άνδρες. Σύμφωνα με το γερμανικό Σύνταγμα, εφόσον το απαιτούν οι συνθήκες, η κυβέρνηση μπορεί να ζητήσει και από τις γυναίκες να υπηρετήσουν, όχι όμως και να πάρουν όπλο.

Με βάση τις πληροφορίες από το ερωτηματολόγιο, το υπουργείο 'Αμυνας υπολογίζει ότι θα εντοπίζει κάθε χρόνο περίπου 40.000 άτομα κατάλληλα για στρατιωτική θητεία, από τα οποία θα υπηρετήσουν τελικά περίπου 10.000. Η επιλογή θα γίνει με βάση ποιοτικά κριτήρια, διευκρίνισε ο κ. Πιστόριους: «Οι ένοπλες δυνάμεις θέλουν να στρατολογήσουν τον πιο ικανό, τον πιο κατάλληλο, τον πιο πρόθυμο. Δεν θέλουμε μια θητεία βαρεμάρας, χωρίς νόημα», είπε χαρακτηριστικά.

Γυναίκες και άνδρες με τα κατάλληλα προσόντα μπορούν επίσης να κληθούν για καθήκοντα πολιτικής άμυνας ή για την αστυνομία και τη διοίκηση.

Το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα (CDU) επέκρινε τον σχεδιασμό του κ. Πιστόριους, υποστηρίζοντας ότι δεν είναι ικανός να εξασφαλίσει την ικανότητα αντίδρασης σε περίπτωση ανάγκης. Το κόμμα της αντιπολίτευσης τάχθηκε υπέρ της υποχρεωτικής θητείας και η εκπρόσωπος για θέματα 'Αμυνας Ζεράπ Γκιουλέρ έκανε λόγο για σχέδιο που αφήνει περισσότερα ερωτηματικά, παρά προσφέρει απαντήσεις, ειδικά σχετικά με το κόστος. «Τελικά πρόκειται μόνο για την αύξηση της εθελοντικής θητείας, η οποία πρέπει να ονομάζεται αλλιώς, προκειμένου να μην χαλάσει η εικόνα του υπουργού», δήλωσε.

Από την πλευρά του κόμματος του κ. Πιστόριους, η αρχηγός του SPD Σάσκια Έσκεν τόνισε τη σημασία του εθελοντικού χαρακτήρα της στρατιωτικής θητείας, ενώ ο αρχηγός των Πρασίνων Ομίντ Νουριπούρ έσπευσε να ξεκαθαρίσει ότι δεν θεωρεί πως υπάρχει ανάγκη υποχρεωτικής θητείας.

Η Ένωση των μελών των Ενόπλων Δυνάμεων επισήμανε πάντως ότι σε περίπτωση πολέμου χρειάζονται 500.000 στρατιώτες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

