Ρίσι Σούνακ: «Στερήθηκα και εγώ πολλά... Δεν με άφηναν να δω Sky TV»

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Ρίσι Σούνακ, του οποίου η οικογένεια εκτιμάται ότι είναι πλουσιότερη από αυτή του βασιλιά Καρόλου, δήλωσε ότι ως παιδί αναγκάστηκε να στερηθεί «πολλά πράγματα», όπως το τηλεοπτικό κανάλι Sky TV, όταν ρωτήθηκε εάν βρίσκεται σε επαφή με τα βάσανα των καθημερινών ανθρώπων.

Ο Σούνακ, γιος ενός γιατρού και μιας φαρμακοποιού, είναι ο πλουσιότερες πρωθυπουργός στην ιστορία της Βρετανίας χάρη στην καριέρα του στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και την οικογενειακή περιουσία της συζύγου του, της οποίας ο πατέρας ίδρυσε την ινδική εταιρία υπηρεσιών IT Infosys.

Σε συνέντευξή του στο ITV που θα μεταδοθεί αργότερα σήμερα, ο Σούνακ επικαλέστηκε την άρνηση των γονιών του να πληρώσουν για το συνδρομητικό κανάλι ως ένα παράδειγμα αυτών που αναγκάστηκε να «στερηθεί» διότι, όπως είπε, έπρεπε να κάνουν θυσίες για να πληρώσουν για την εκπαίδευσή του.

Κληθείς να δώσει ένα συγκεκριμένο παράδειγμα από κάτι που στερήθηκε ως παιδί, δήλωσε: «Υπάρχουν διάφορα πράγματα που θα ήθελα ως παιδί, αλλά δεν μπορούσα να έχω. Το γνωστό Sky TV, άρα αυτό ήταν κάτι που ποτέ δεν είχαμε μεγαλώνοντας».

Το αντιπολιτευόμενο Εργατικό Κόμμα προσπάθησε να χρησιμοποιήσει την προσωπική περιουσία του Σούνακ για να τον κατηγορήσει ότι δεν έχει επαφή με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι περισσότεροι άνθρωποι στη Βρετανία.

Η περιουσία της οικογένειας του Σούνακ εκτιμάται ότι έχει καθαρή αξία άνω των 650 εκατ. λιρών (828 εκατ. δολαρίων), γεγονός που τον τοποθετεί στην 245η θέση στον κατάλογο "Rich List" για το 2024 των Sunday Times, με τους πλουσιότερους Βρετανούς, μπροστά από τον βασιλιά Κάρολο που είναι στην 258η θέση.

Νωρίτερα φέτος, οι Εργατικοί επέκριναν την απόφαση του Σούνακ να συμφωνήσει σε στοίχημα 1.000 λιρών ότι η κυβέρνηση του θα στείλει αιτούντες άσυλο στη Ρουάντα, χαρακτηρίζοντας την κίνησή του κακόγουστη και λέγοντας ότι πρόκειται για ένα ποσό που οι περισσότεροι άνθρωποι δεν θα άντεχαν οικονομικά να στοιχηματίσουν.

Η συνέντευξή του Σούνακ στο ITV τον έφερε την περασμένη εβδομάδα σε δύσκολη θέση καθώς αποχώρησε νωρίτερα από τις εκδηλώσεις για την Ημέρα της Απόβασης στη Νορμανδία ώστε να την μαγνητοσκοπήσει. Στη συνέχεια, ο πρωθυπουργός ζήτησε συγγνώμη, λέγοντας ότι ήταν «λάθος που δεν έμεινε περισσότερο».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.