Ήταν η δεύτερη ομιλία του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο γερμανικό κοινοβούλιο. Η πρώτη ήταν τον χειμώνα του 2022, λίγο μετά τη ρωσική εισβολή και την ιστορική γερμανική Zeitenwende. Τότε μέσω βίντεο. Σήμερα δια ζώσης στην Ολομέλεια, όπου μετέβη αμέσως μετά την κοινή συνέντευξη Τύπου με τον καγκελάριο Όλαφ Σολτς στη Διάσκεψη για την Ανοικοδόμηση της Ουκρανίας, η οποία διεξάγεται αυτές τις μέρες στο Βερολίνο υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας.



«Ευχαριστώ Γερμανία!» είπε καταχειροκροτούμενος από τους Γερμανούς βουλευτές, τον καγκελάριο, κορυφαίους υπουργούς, την πρόεδρο της Μπούνστενταγκ Μπέρμπελ Μπας και τον Γερμανό πρόεδρο Φρανκ Βάλτερ-Σταϊνμάιερ. «Το μέλλον της Ουκρανίας βρίσκεται εντός της ΕΕ και του ΝΑΤΟ» είπε η Μπέρμπελ Μπας, στέλνοντας για άλλη μια φορά σήμερα μήνυμα αμέριστης στήριξης στις προσπάθειες του Κιέβου.



«Ο καιρός για συμβιβασμούς έχει παρέλθει. Η Ρωσίαπρέπει να πληρώσει το τίμημα για όλη τη ζημιά που έχει προκαλέσει (...) Η Ρωσία αφήνει πίσω της εκατοντάδες νεκροταφεία» τόνισε από το βήμα της γερμανικής βουλής λέγοντας ότι «δεν υπάρχουν Τείχη που δεν μπορούν να πέσουν». Μια αναφορά στην ιστορία του διαιρεμένου Βερολίνου αλλά και στα νέα «Τείχη» που προσπαθεί να χτίσει η Ρωσία στην Ουκρανία. «Η Ρωσία κατέστρεψε το Γκρόζνι και το Χαλέπι, διαίρεσε τη Μολδαβία και έχει κάνει τη Λευκορωσία να γονατίσει. Είναι προς το κοινό συμφέρον όλων να ηττηθεί ο Πούτιν».

Ηχηρή αποχή από την AfD και BSW

Η ιστορική ομιλία Ζελένσκι, όπως την χαρακτηρίζει η Bild, επισκιάστηκε από την ηχηρή απουσία της κοινοβουλευτικής ομάδας της Εναλλακτικής για τη Γερμανία πλην τεσσάρων βουλευτών, οι οποίοι παρέμειναν στην Αίθουσα της Ολομέλειας χωρίς να χειροκροτούν αλλά και από το «μποϊκοτάζ» της ομιλίας από βουλευτές που αποσχίσθησαν από την Αριστερά και προσχώρησαν στη Συμμαχία της Σάρας Βάγκενκνεχτ BSW. Και τα δύο κόμματα πλέον με αέρα «νικητών» μετά τις ευρωεκλογές:η μεν Εναλλακτική για τη Γερμανία αναδείχθηκε δεύτερη πολιτική δύναμη στη Γερμανία με 15,9% και η νεότευκτη αριστερών καταβολών Συμμαχία της Σάρας Βάγκενκνεχτ με 6%.



Οι επικεφαλής της Εναλλακτικής για τη Γερμανία καθώς και η Κ.Ο. της άσκησαν σφοδρή κριτική στην παρουσία Ζελένσκι στη γερμανική βουλή «του προέδρου με στολή παραλλαγής», όπως τον χαρακτηρίζουν. «Η θητεία του Ζελένσκι έληξε. Παραμένει στο αξίωμα μόνο ως πρόεδρος του πολέμου και ως επαίτης». Δεν είναι ένας «πρόεδρος της ειρήνης», ανέφεραν σε μήνυμά τους εξηγώντας τους λόγους της απουσίας τους. Σημειωτέον ότι οι προεδρικές εκλογές στην Ουκρανία έχουν αναβληθεί επί τη βάσει του ισχύοντος στρατιωτικού νόμου. Προηγουμένως και το BSW υποστήριξε ότι ο Ζελένσκι προωθεί την κλιμάκωση αγνοώντας τον πυρηνικό κίνδυνο που αυτή συνεπάγεται για ολόκληρη την Ευρώπη.



Πάντως από την πλευρά του ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι προειδοποίησε σήμερα από το Βερολίνο τόσο τη Γερμανία όσο και την Ευρώπη για τον κίνδυνο από την άνοδο ακροδεξιών και φιλορωσικών δυνάμεων μετά τις ευρωεκλογές της Κυριακής.

Ανοικοδόμηση της Ουκρανίας τώρα

Στο μεταξύ σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η Διάσκεψη για την Ανοικοδόμηση της Ουκρανίας στους χώρους της Έκθεσης του Βερολίνου με συνολικά 2.000 συμμετέχοντες από την πολιτική, τις επιχειρήσεις αλλά και την κοινωνία των πολιτών. Στο επίκεντρο το απόγευμα της Τρίτης και την Τετάρτη βρίσκεται ο ενεργειακός τομέας της Ουκρανίας, που έχει υποστεί μέχρι στιγμής τις σοβαρότερες καταστροφές αλλά και οι επενδύσεις.



Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε ο πρωθυπουργός της Ουκρανίας Ντένις Σμιχάλ, η Ουκρανία χρειάζεται ετησίως επενδύσεις από 10 έως 30 δισεκατομμύρια δολάρια κι αυτό σε βάθος δεκαετίας προκειμένου να ανασυγκροτήσει την οικονομία της. Το ενδιαφέρον στοιχείο είναι πάντως ότι παρά τον πόλεμο το πρώτο τετράμηνο του 2024 η ουκρανική οικονομία αναπτύχθηκε κατά 4,4%, παρουσιάζοντας μια ενδιαφέρουσα δυναμική.



Πάντως ήδη μέσα στο πρωί και η ΕΕ προσέφερε νέα, βραχυπρόθεσμη οικονομική βοήθεια ύψους 1,9 δισεκατομμύριου ευρώ στην Ουκρανία καθώς και περίπου 1,5 δισεκατομμύριου μέσα στον Ιούλιο, τα οποία θα προέλθουν από έσοδα από τόκους παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων στη Δύση. Ακριβώς αυτό το θέμα αναμένεται να βρεθεί και στην ατζέντα του επικείμενου G7 στην ιταλική Απουλία.

«Η Ελλάδα στηρίζει την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας»

Στη Διάσκεψη συμμετέχει και η Ελλάδα εκπροσωπούμενη από τον υπ. Ανάπτυξης Κώστα Σκρέκα, ο οποίος συνοδεύεται από τη Γενική Γραμματέα Ιδιωτικών Επενδύσεων Βασιλική Λοΐζου, την Πρέσβη της Ελλάδας στο Βερολίνο Μάρα Μαρινάκη αλλά και τον ειδικό απεσταλμένο της Ελλάδας για την Ουκρανία Σπύρο Λαμπρίδη. Στη Διάσκεψη συμμετέχουν επίσης και εκπρόσωποι ελληνικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ουκρανία.



Στο μήνυμά του που μεταδόθηκε ζωντανά από τη γερμανική διοργάνωση, όπως όλα τα «εθνικά μηνύματα» για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας, ο Κώστας Σκρέκας ανέφερε μεταξύ άλλων ως προς την ελληνική συνδρομή στην μελλοντική ανοικοδόμηση της Ουκρανίας:



«Η Ελλάδα, με τους εταίρους και συμμάχους της, θα συνεχίσει σταθερά να συνεισφέρει στην κοινή προσπάθεια ανοικοδόμησης της Ουκρανίας, στο πλαίσιο φυσικά των δυνατοτήτων της. Μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα να αναπτύξουμε επιχειρηματικές προοπτικές και συνέργειες σε ένα φάσμα τομέων στρατηγικής σημασίας, όπως είναι οι κατασκευές, οι μεταφορές, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ο φαρμακευτικός και ιατρικός τομέας, οι νέες τεχνολογίες, η έρευνα και καινοτομία. Κρίσιμη φυσικά είναι η συμβολή της ναυτιλίας μας, του ελληνόκτητου στόλου, αλλά και των υποδομών μας, τόσο στην ενέργεια όσο και στις μεταφορές».

