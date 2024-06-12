Τουλάχιστον 37.202 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί και 84.932 έχουν τραυματιστεί σε ισραηλινά πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας από τις 7 Οκτωβρίου, όπως ανακοίνωσε σήμερα Τετάρτη το υπουργείο Υγείας του παλαιστινιακού θύλακα.

Στο μεταξύ, η κυβέρνηση των ΗΠΑ «εξετάζει» σήμερα την απάντηση της Χαμάς στην πρόταση για κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας που προσπαθεί να προωθήσει αυτή την εβδομάδα ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Άντονι Μπλίνκεν, με φόντο τους ακατάπαυστους ισραηλινούς βομβαρδισμούς στον παλαιστινιακό θύλακο, τη 250ή ημέρα του πολέμου.

Η απάντηση, το περιεχόμενο της οποίας δεν έχει ανακοινωθεί, ερμηνεύθηκε με εντελώς διαφορετικό τρόπο, με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης και τον αμερικανικό ειδησεογραφικό ιστότοπο Axios να κρίνουν ότι το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα «απέρριψε» το σχέδιο. Κάτι που εξώθησε ηγετικό στέλεχος της Χαμάς, τον Ιζάτ αρ Ρισκ, να δώσει στη δημοσιότητα ανακοίνωση στην οποία υπογραμμίζει ότι η απάντηση είναι «υπεύθυνη, σοβαρή και θετική» και ότι «ανοίγει τον δρόμο για τη σύναψη συμφωνίας».

«Οι κατηγορίες ισραηλινών μέσων ενημέρωσης όσον αφορά την απάντηση της Χαμάς μαρτυρούν προσπάθειες με σκοπό να απαλλαγεί το Ισραήλ από τις υποχρεώσεις της συμφωνίας», ανέφερε σε ανακοίνωσή του συνταγμένη στα αραβικά, προσθέτοντας πως τα δημοσιεύματα αυτά δίνουν τη δυνατότητα στις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις να συνεχίζουν τους βομβαρδισμούς.

Σε περιοδεία στην περιοχή, ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μπλίνκεν τόνισε πως ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου «επαναβεβαίωσε τη δέσμευσή του» στο σχέδιο που παρουσιάστηκε από τον αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν την 31η Μαΐου κι υποστηρίχθηκε προχθές Δευτέρα από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Το σχέδιο προβλέπει στην πρώτη φάση του «άμεση και πλήρη» κατάπαυση του πυρός για έξι εβδομάδες, απόσυρση των ισραηλινών στρατευμάτων από «πυκνοκατοικημένες περιοχές» της Λωρίδας της Γάζας και απελευθέρωση ορισμένων ομήρων, ιδίως γυναικών και αρρώστων, με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση παλαιστινίων που κρατούνται σε ισραηλινές φυλακές και την είσοδο περισσότερης ανθρωπιστικής βοήθειας.

«Ενθαρρυντική ένδειξη»

Ο κ. Μπλίνκεν χαρακτήρισε «ενθαρρυντική ένδειξη» την αντίδραση της Χαμάς, που ανέφερε πως αντιμετωπίζει «θετικά» ορισμένα στοιχεία της απόφασης του ΣΑ του ΟΗΕ, κειμένου συνταγμένου από την Ουάσιγκτον, προτού επιδώσει την επίσημη απάντησή της χθες βράδυ.

Σε κοινή ανακοίνωσή της με τον Παλαιστινιακό Ισλαμικό Τζιχάντ, το δεύτερο ισχυρότερο ένοπλο παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα, η Χαμάς ανέφερε πως επέδωσε την απάντησή της στους μεσολαβητές, στο Κατάρ και στην Αίγυπτο, καλώντας να «σταματήσει πλήρως η επίθεση» στη Λωρίδα της Γάζας.

Η απάντηση περιέχει «τροποποιήσεις» στην πρόταση όπως ανακοινώθηκε από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Μπάιντεν, ιδίως «χρονοδιάγραμμα για τη μόνιμη κατάπαυση του πυρός και την πλήρη αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων από τη Λωρίδα της Γάζας», ανέφερε πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου ενήμερη σχετικά.

Εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Λευκού Οίκου, ο Τζον Κέρμπι, περιορίστηκε να πει πως οι ΗΠΑ «εξετάζουν» την απάντηση.

«Δεν θα αναφερθώ στο πλαίσιο ή σε λεπτομέρειες της απάντησης που λάβαμε κι έχει αρχίσει να αποτιμά η ομάδα μας, όπως και οι φίλοι μας στο Κατάρ και στην Αίγυπτο», πρόσθεσε.

«Η φρίκη πρέπει να τελειώσει», είπε από την πλευρά του ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, ο οποίος έλαβε μέρος χθες στην Ιορδανία σε διεθνή σύνοδο με σκοπό να συγκεντρωθούν κεφάλαια για να προσφερθεί ανθρωπιστική βοήθεια στον πολιορκημένο παλαιστινιακό θύλακο, όπου δεν υπάρχει ύδρευση ούτε ηλεκτροδότηση αφότου ξέσπασε ο πόλεμος κι ο οργανισμός δεν παύει να προειδοποιεί πως επαπειλείται λιμός.

«Είναι καιρός να εφαρμοστεί κατάπαυση του πυρός και να αφεθούν ελεύθεροι οι όμηροι χωρίς όρους», επέμεινε, καλώντας «όλα τα μέρη να αδράξουν την ευκαιρία» που προσφέρει ο «οδικός χάρτης» που παρουσιάστηκε από τις ΗΠΑ.

Ολοκλήρωση «επιχείρησης»

Αλλά οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί συνεχίζονται σήμερα σε διάφορους τομείς της Λωρίδας της Γάζας, έπειτα από τα φονικά πλήγματα χθες Τρίτη στο κεντρικό τμήμα του θυλάκου, όπου ο ισραηλινός στρατός ανέφερε πως «ολοκλήρωσε επιχείρηση» ανατολικά της Ντέιρ αλ Μπάλα και ανατολικά της αλ Μπουρέιτζ.

Στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, το υπουργείο Υγείας της Παλαιστινιακής Αρχής και η παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος ανακοίνωσαν ότι έξι Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν χθες κατά τη διάρκεια εφόδου του ισραηλινού στρατού σε χωριό κοντά στην Τζενίν, πόλη που αποτελεί οχυρό ένοπλων παλαιστινιακών οργανώσεων. Η Χαμάς ανέφερε πως «θρηνεί» τους «μάρτυρες» της Τζενίν.

Ενώ στο λεγόμενο βόρειο μέτωπο, σημαντικό στέλεχος του στρατιωτικού βραχίονα της Χεζμπολά, ο Ταλίμπ Σάμι Αμπντάλα, σκοτώθηκε χθες βράδυ σε ισραηλινό βομβαρδισμό στον νότιο Λίβανο, ανακοίνωσε το σιιτικό ένοπλο κίνημα, σύμμαχος της Χαμάς.

Σύμφωνα με λιβανική στρατιωτική πηγή, ο αεροπορικός βομβαρδισμός έγινε στην πόλη Τζουαίγια, περίπου 15 χιλιόμετρα από τα σύνορα με το Ισραήλ, κι είχε αποτέλεσμα να σκοτωθούν άλλοι τρεις άνθρωποι, πέραν του αξιωματικού του στρατιωτικού βραχίονα της Χεζμπολά. Πρόκειται «για το πιο σημαντικό στέλεχος της Χεζμπολά που έχει σκοτωθεί ως τώρα από την έναρξη του πολέμου», πρόσθεσε η πηγή αυτή.

Ψυχολογικός αντίκτυπος

Ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας ξέσπασε την 7η Οκτωβρίου, όταν ο στρατιωτικός βραχίονας της Χαμάς εξαπέλυσε έφοδο άνευ προηγουμένου στο νότιο Ισραήλ με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 1.194 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με απολογισμό του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένο σε επίσημα ισραηλινά δεδομένα. Άλλοι 251 άνθρωποι απήχθησαν, εκ των οποίων 116 εξακολουθούν να κρατούνται όμηροι στη Λωρίδα της Γάζας, πλην όμως 41 πιστεύεται πως είναι νεκροί, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό.

Σε αντίποινα, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν ευρείας κλίμακας επιχειρήσεις στη Λωρίδα της Γάζας, στις οποίες ως σήμερα έχουν χάσει τη ζωή τους τουλάχιστον 37.164 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με τα δεδομένα του υπουργείου Υγείας της Χαμάς.

Στην Ιορδανία, ο ΓΓ του ΟΗΕ Γκουτέρες θύμισε πως τουλάχιστον 1,7 εκατ. άνθρωποι από τους κάπου 2,4 εκατ. κατοίκους της Λωρίδας της Γάζας έχουν εκτοπιστεί επανειλημμένα εξαιτίας των ισραηλινών επιχειρήσεων στο πλαίσιο του πολέμου, ο οποίος διανύει πλέον τον ένατο μήνα του.

Κατήγγειλε επίσης τον ψυχολογικό αντίκτυπο του πολέμου, πάνω απ’ όλα στα παιδιά, υπογραμμίζοντας επιπλέον πως περίπου το 60% των κτιρίων όπου διέμεναν Γαζαίοι και τουλάχιστον το 80% των εμπορικών εγκαταστάσεων έχουν καταστραφεί ή υποστεί ζημιές από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς.

Οι βιαιότητες με θύματα παιδιά κατά τη διάρκεια ενόπλων συρράξεων έφθασαν σε «ακραία επίπεδα» το 2023, χρονιά που καταγράφηκε «σοκαριστική» αύξηση (+21%) των σοβαρών παραβιάσεων, ειδικά στη Λωρίδα της Γάζας και στο Σουδάν, διαπιστώνει έκθεση του Γενικού Γραμματέα που περιήλθε σε γνώση του Γαλλικού Πρακτορείου χθες —θα δοθεί στη δημοσιότητα αύριο Πέμπτη— και προσθέτει τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις, τη Χαμάς, καθώς και τις αντιμαχόμενες πλευρές στο Σουδάν, τις σουδανικές ένοπλες δυνάμεις και τους παραστρατιωτικούς των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης, στον «κατάλογο της ντροπής» τον οποίο καταρτίζει ο διεθνής οργανισμός.

