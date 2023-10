Γερμανία: Το μεταναστευτικό βασικό κριτήριο ψήφου στις εκλογές σε Βαυαρία και Έσση Κόσμος 01:15, 09.10.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

10

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Στη Βαυαρία η Χριστιανοκοινωνική Ένωση (CSU) του πρωθυπουργού Μάρκους Ζέντερ κέρδισε, όπως αναμενόταν, με ποσοστό 36,6% (-0,6 από τις εκλογές του 2018), καταγράφοντας ωστόσο το ιστορικά χαμηλότερο ποσοστό της