Την ερχόμενη εβδομάδα Ντόναλντ Τραμπ και Κάμαλα Χάρις θα διασταυρώσουν για πρώτη φορά τηλεοπτικά τα ξίφη τους, στο πολυαναμενόμενο ντιμπέιτ των δύο προεδρικών υποψηφίων που έχει οριστεί για τις 10 Σεπτεμβρίου.

Το debate γίνεται 2 μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ (στις 5 Νοεμβρίου) και ενώ Χάρις και Τραμπ εμφανίζονται σε νέα δημοσκόπηση να δίνουν μάχη στήθος με στήθος σε τουλάχιστον τρεις κρίσιμες πολιτείες, τη Νεβάδα, τη Τζόρτζια και την Πενσιλβάνια

Σήμερα, το ABC έδωσε στη δημοσιότητα τους όρους της πρώτης τηλεμαχίας, αφού προηγήθηκε έντονη διαμάχη και από τα δύο στρατόπεδα για το αν τα μικρόφωνα θα πρέπει να είναι σε σίγαση όταν μιλάει ο άλλος υποψήφιος.

Το debate θα γίνει χωρίς κοινό στο Εθνικό Συνταγματικό Κέντρο στη Φιλαδέλφεια και θα είναι διάρκειας 90 λεπτών, με δύο διαφημιστικά διαλείμματα.

Σύμφωνα με το The Hill, δεν θα υπάρξουν εναρκτήριες δηλώσεις των υποψηφίων ενώ καθένας θα έχει στη διάθεση του 2 λεπτά για να απαντήσει σε κάθε ερώτηση, δύο λεπτά για αντικρούσεις και ένα επιπλέον λεπτό «για συνέχεια, διευκρινίσεις ή απαντήσεις».

Οι υποψήφιοι δεν επιτρέπεται να κάνουν ερωτήσεις ο ένας στον άλλον, σύμφωνα με τους κανόνες.

Ο καθένας τους θα έχει ένα στυλό, ένα χαρτί και ένα μπουκάλι νερό, αλλά δεν θα επιτρέπονται προγραμμένες σημειώσεις.

Το προσωπικό της εκστρατείας δε θα επιτρέπεται επίσης να αλληλεπιδρά με τους υποψηφίους του κατά τη διάρκεια των διαφημιστικών διαλειμμάτων.

Τι θα γίνει με τα μικρόφωνα

Το επιτελείο της Κάμαλα Χάρις ζητούσε τα μικρόφωνα να είναι συνεχώς ανοιχτά, ώστε να καταγράφουν κάθε λέξη αλλά και δίνεται η δυνατότητα απευθείας απάντησης στον αντίπαλο.

Τελικά, τα μικρόφωνα των δύο υποψηφίων θα είναι ανοιχτά μόνο όταν είναι η σειρά τους να μιλήσουν και θα κλείνουν όταν έρχεται η σειρά του αντιπάλου τους.

Αυτοί είναι οι κανόνες που ίσχυαν και στο debate Μπάιντεν - Τραμπ στο CNN τον Ιούνιο.



Πηγή: skai.gr

