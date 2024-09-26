Τις επιφυλάξεις του για την αποτελεσματικότητα των ελέγχων στα σύνορα, οι οποίοι επιβλήθηκαν από τις 16 Σεπτεμβρίου, εξέφρασε το συνδικάτο της αστυνομίας (GdP) στη Γερμανία, έπειτα από την πρώτη εβδομάδα εφαρμογής του μέτρου. Στον πρώτο απολογισμό, επισημαίνεται ότι δεν έχει ακόμη επιτευχθεί ο στόχος του περιορισμού της παράτυπης μετανάστευσης.

«Ο στόχος του περιορισμού της παράτυπης μετανάστευσης δεν έχει ακόμη επιτευχθεί. Χαμηλές είναι επίσης για την ώρα και οι απορρίψεις στα σύνορα», δήλωσε ο πρόεδρος του GdP Αντρέας Ρόσκοπφ στο Δίκτυο RND και πρόσθεσε ότι μέχρι τώρα έχουν συλληφθεί συγκριτικά λίγα άτομα χωρίς καθεστώς διαμονής ή διακινητές. Ο κ. Ρόσκοπφ επισήμανε ακόμη ότι τα σημεία ελέγχου «απλώς παρακάμπτονται» και ότι οι εταιρείες των λεωφορείων «αποφεύγουν να κυκλοφορούν». Δεν έχει ωστόσο διαπιστωθεί ακόμη αποτρεπτική επίδραση των μέτρων. «Ο αριθμός των ατόμων που ζητούν προστασία και άσυλο και παραπέμπονται στην Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Μετανάστευσης και Προσφύγων στο εσωτερικό της χώρας παραμένει υψηλός, καθώς, βάσει της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, είμαστε υποχρεωμένοι να προωθούμε τους αιτούντες άσυλο και προστασία στην αρμόδια αρχή, εφόσον βέβαια δεν υπάρχει απαγόρευση εισόδου. Μόνο αυτή η υπηρεσία είναι αρμόδια για την εξέταση του αιτήματος», διευκρίνισε ο πρόεδρος του συνδικάτου και επανέλαβε ότι η αστυνομία δεν διαθέτει τον εξοπλισμό προκειμένου να εργαστεί «ως σύγχρονη αστυνομία έρευνας». Σε αυτόν τον εξοπλισμό, εξήγησε, περιλαμβάνονται σύγχρονα οχήματα αναζήτησης, κινητά σημεία ελέγχου, συστήματα περιορισμού του ορίου ταχύτητας και ειδικός φωτισμός. «Το φθινόπωρο και ο χειμώνας βρίσκονται προ των πυλών και οι αρχές θα πρέπει τώρα να διασφαλίσουν ότι δημιουργούν αποδεκτές συνθήκες εργασίας. Οι αποτυχίες των τελευταίων ετών σε αυτόν τον τομέα χρεώνονται τώρα σε εμάς», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Ρόσκοπφ.

