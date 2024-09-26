Οσμή καμένου πλανάται στην πρωτεύουσα του Ισημερινού, το Κίτο, που τέθηκε σε «κατάσταση εκτάκτου ανάγκης» καθώς είναι αντιμέτωπη με 27 δασικές πυρκαγιές, που μαίνονται σε βουνά που την περιβάλλουν.

Οι αρχές κάνουν λόγο για έξι τραυματίες - δυο ενήλικους, δυο ανήλικους και δυο πυροσβέστες - εν μέσω της χειρότερης ξηρασίας στο κράτος της Λατινικής Αμερικής τα τελευταία 61 χρόνια, με διακοπές της παροχής πόσιμου νερού και ηλεκτρικού ρεύματος για 12 συνεχόμενες ημέρες.

Η εθνική επιτροπή επιχειρήσεων αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων (COE) «κήρυξε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης» στη μητροπολιτική περιοχή της πρωτεύουσας, ανέφερε ο δήμαρχος του Κίτο, Πάβελ Μουνιός, ο οποίος ηγείται αυτού του οργάνου.

Το μέτρο αυτό θα επιτρέψει μεταξύ άλλων να ζητηθούν από τράπεζες δάνεια ως και 500.000 δολαρίων για την ανοικοδόμηση αγαθών που καταστράφηκαν και την ανοικοδόμηση της χλωρίδας που απανθρακώθηκε από τις 27 πυρκαγιές, που εκδηλώθηκαν προχθές, πρόσθεσε.

Σχεδόν 2.000 πυροσβέστες, στρατιωτικοί και εργαζόμενοι στις υπηρεσίες πρώτων βοηθειών, με την υποστήριξη ελικοπτέρων, συμμετέχουν στις προσπάθειες κατάσβεσης. Κάπου 107 οικογένειες απομακρύνθηκαν εσπευσμένα - προληπτικά- από τα σπίτια τους. Επτά σπίτια υπέστησαν ζημιές.

Ο πρόεδρος Ντανιέλ Νομπόα ακύρωσε την ομιλία που επρόκειτο να εκφωνήσει προχθές Τρίτη στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών και επέστρεψε αυθημερόν.

Από τις 24 επαρχίες της χώρας, οι 20 έχουν τεθεί σε κατάσταση «κόκκινου» συναγερμού εξαιτίας της υδρολογικής κρίσης, που θέτει σε κίνδυνο καλλιέργειες 200.000 στρεμμάτων.

Η χειρότερη ξηρασία των τελευταίων 61 ετών στον Ισημερινό

Οι πυρκαγιές μαίνονται καθώς η χώρα αντιμετωπίζει τη χειρότερη ξηρασία των τελευταίων 61 ετών.

Η ξηρασία, την οποία επιστήμονες συνδέουν με την κλιματική αλλαγή, πλήττει όλη την περιοχή — την Κολομβία, το Περού, τη Βολιβία, την Αργεντινή, την Παραγουάη και τη Βραζιλία. Πολλές από τις χώρες αυτές πλήττονται επίσης από καταστροφικές πυρκαγιές.

Το ευρωπαϊκό παρατηρητήριο Κοπέρνικος ανέφερε τη Δευτέρα πως η περιοχή που διαρρέει ο Αμαζόνιος και ο υγροβιότοπος Παντανάλ βίωσαν τους τελευταίους μήνες τις «χειρότερες πυρκαγιές των τελευταίων δύο δεκαετιών».

Ωστόσο, σύμφωνα με τις αρχές του Ισημερινού, και οι 27 πυρκαγιές στο Κίτο οφείλονται σε εμπρησμούς και η ξηρασία συνέβαλε στην εξάπλωσή τους. Ανακοίνωσαν τη σύλληψη 19χρονου, που είχε στην κατοχή του δοχείο με καύσιμο.

Το τελευταίο δωδεκάμηνο έχουν καταγραφτεί 3.302 δασικές πυρκαγιές, που απανθράκωσαν 378.080 στρέμματα βλάστησης. Δεκατέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν, οι πυροπαθείς έφθασαν τους 797, ενώ 44.742 εκτρεφόμενα ζώα χάθηκαν, σύμφωνα με έκθεση που έδωσε στη δημοσιότητα προχθές Τρίτη η επιτροπή διαχείρισης κινδύνων.

