Έλεγχοι στα σύνορα Γερμανίας-Ολλανδίας-Βελγίου

Οι έλεγχοι είναι ήδη μέρος της καθημερινότητας στα γερμανικά σύνορα με την Πολωνία, την Τσεχία, την Αυστρία και την Ελβετία και τώρα προστίθενται η Γαλλία, το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο, η Ολλανδία και η Δανία. Από τις 16 Σεπτεμβρίου 2024 έως τις 15 Μαρτίου 2025 θα γίνονται και πάλι έλεγχοι στα εθνικά σύνορα. «Θέλουμε να μειώσουμε περαιτέρω την παράτυπη μετανάστευση, να σταματήσουμε τους διακινητές, να βάλουμε φραγμό στους εγκληματίες και να αναγνωρίσουμε και να σταματήσουμε έγκαιρα τους ισλαμιστές», δήλωσε η ομοσπονδιακή υπουργός Εσωτερικών Νάνσι Φέζερ.



Η Γερμανία διαθέτει περισσότερα από 3.800 χιλιόμετρα συνόρων.Στα δυτικά σύνορα συναντώνται τρεις χώρες: η Γερμανία, το Βέλγιο και η Ολλανδία . Ο κόσμος εκεί έχει συνηθίσει χρόνια τώρα να συνυπάρχει, όπως για παράδειγμα στην περιοχή του Άαχεν. Τα λεωφορεία διασχίζουν τα σύνορα και οι άνθρωποι πηγαίνουν για ψώνια στις γειτονικές χώρες.

Ευέλικτοι έλεγχοι στα σύνορα

Έτσι πρέπει να παραμείνει, τονίζει ο Ντάβιντ Σπεκς, εκπρόσωπος της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας του Άαχεν. Το ομοσπονδιακό υπουργείο Εσωτερικών διέταξε «στοχευμένους» και όχι «οριζόντιους» ελέγχους. Σε αντίθεση με την αστυνομία των ομόσπονδων κρατιδίων, η ομοσπονδιακή αστυνομία είναι υπεύθυνη για τα ποινικά αδικήματα που αφορούν τα σύνορα της Γερμανίας και για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων και των αεροδρομίων. Το πού ακριβώς θα διενεργούνται οι έλεγχοι καθορίζεται βάσει της εμπειρίας της συνοριακής αστυνομίας, ωστόσο υπάρχει σοβαρή έλλειψη προσωπικού.



Πριν από μερικά χρόνια, η Ένωση Αστυνομικών υπολόγισε ότι μόνο στην περιοχή του Άαχεν θα χρειάζονταν περίπου 900 αστυνομικοί για να ελέγχουν τις σημαντικότερες συνοριακές διαβάσεις όλο το εικοσιτετράωρο. Η Ομοσπονδιακή Αστυνομία του Άαχεν διαθέτει σήμερα περίπου 330 αστυνομικούς και είναι υπεύθυνη για ένα τμήμα των συνόρων που εκτείνεται σε περισσότερα από 200 χιλιόμετρα. Από το Άαχεν προς τα νότια, όπου υπάρχουν 44 σιδηροδρομικοί σταθμοί και τρία αεροδρόμια.



Οι ολοκληρωμένοι συνοριακοί έλεγχοι, όπως απαιτεί η Χριστιανική Ένωση, η μεγαλύτερη δύναμη της αντιπολίτευσης, δεν είναι εφικτοί με το υπάρχον προσωπικό. Πάντως στο Άαχεν αναμένονται ενισχύσεις, χωρίς όμως να αναφέρεται σαφής αριθμός.

Αντιδράσεις των γειτονικών χωρών στους συνοριακούς ελέγχους

Η ομοσπονδιακή υπουργός Εσωτερικών Νάνσι Φέζερ υποσχέθηκε επίσης ότι θα υπάρξουν όσο το δυνατόν λιγότερες επιπτώσεις στους εργαζόμενους, το εμπόριο, την οικονομία και τις μετακινήσεις και ισχυρίζεται ότι τα μέτρα αποδίδουν. «Αυτοί οι έλεγχοι επιτρέπουν επίσης αποτελεσματικές επαναπροωθήσεις. Έγιναν πάνω από 30.000 από τον Οκτώβριο του 2023, ακόμα υπάρχει ένα πέμπτο λιγότερες αιτήσεις ασύλου και ένα πέμπτο περισσότερες επαναπροωθήσεις», εξηγεί η υπουργός Εσωτερικών.



Οι γειτονικές χώρες της Γερμανίας δεν είναι όμως καθόλου ευχαριστημένες με τη νέα κατάσταση. Στη ζώνη Σένγκεν, οι έλεγχοι προβλέπονται μόνο στα εξωτερικά σύνορα, και όχι στα εθνικά σύνορα.



Ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς φαίνεται πάντως ικανοποιημένος και δήλωσε πως «Όλοι γνωρίζουν ότι κινούμαστε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού δικαίου, αλλά και ότι αξιοποιούμε στο έπακρο τις δυνατότητές μας».



Η Ομοσπονδιακή Αστυνομία στο Άαχεν έκανε θετική αποτίμηση μετά την πρώτη ημέρα επιβολής του μέτρου. Σε λίγες περιπτώσεις, η αστυνομία συνέλαβε ανθρώπους που δεν θα έπρεπε να τους επιτραπεί η είσοδος στη χώρα. Ο εκπρόσωπος της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας Ντάβιντ Σπεκς, θέλοντας να σχολιάσει το γεγονός, σηκώνει τους ώμους και λέει πως είναι ένα «παιχνίδι γάτας και ποντικού και δεν θα αλλάξει ποτέ».



Επιμέλεια: Μαρία Ρηγούτσου

