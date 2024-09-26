Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα συναντηθεί σήμερα με τον Αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν και την αντιπρόεδρο Κάμαλα Χάρις, σε μια περίοδο που ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει βρεθεί ξανά στο επίκεντρο της προεκλογικής εκστρατείας στις ΗΠΑ λόγω των σφοδρών επικρίσεων του Ντόναλντ Τραμπ κατά του Ουκρανού προέδρου.

Ο Ζελένσκι θα συναντηθεί το απόγευμα με τον Μπάιντεν και τη Χάρις, υποψήφια των Δημοκρατικών στις προεδρικές εκλογές, μία ημέρα αφού η Ουάσινγκτον ανακοίνωσε την παροχή επιπλέον 375 εκατ. δολαρίων στρατιωτικής βοήθειας στην Ουκρανία.

Και οι ΗΠΑ δεν σκοπεύουν να σταματήσουν εκεί.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, σε σύντομη συνομιλία που είχε με τον Ουκρανό ομόλογό του χθες, Τετάρτη, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, του υποσχέθηκε να αυξήσει τη ροή της αμερικανικής βοήθειας για να «βοηθήσει την Ουκρανία να κερδίσει».

Οι λεπτομέρειες αυτής της βοήθειας θα γίνουν γνωστές αργότερα σήμερα.

Από την πλευρά του ο Ζελένσκι θα παρουσιάσει το «σχέδιο νίκης» που έχει καταρτίσει με στόχο τον τερματισμό της ρωσικής εισβολής.

Σκοπός του Ουκρανού προέδρου είναι να βρεθεί το Κίεβο σε θέση ισχύος προτού ξεκινήσουν τυχόν διαπραγματεύσεις για ειρήνευση.

Ο Ζελένσκι για μία ακόμη φορά ζήτησε από τους Δυτικούς να επιτρέψουν στον ουκρανικό στρατό να πλήξει στόχους βαθιά στο ρωσικό έδαφος με τα όπλα που του παρέχουν, κάτι το οποίο οι ΗΠΑ – βασικός υποστηρικτής της Ουκρανίας— μέχρι τώρα δεν ήθελαν ούτε να ακούσουν.

Ο Ουκρανός πρόεδρος γνωρίζει καλά ότι η στήριξη προς τη χώρα του βρίσκεται σε μεγάλο βαθμό στον αέρα μέχρι τις προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, η Κάμαλα Χάρις -που έχει δεσμευθεί να συνεχίσει να βοηθά το Κίεβο, αν εκλεγεί- και ο Ντόναλντ Τραμπ δίνουν μάχη στήθος με στήθος.

Ο Μπάιντεν υποσχέθηκε να παρουσιάσει σήμερα «σειρά μέτρων για να ενισχυθεί η στήριξη των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων», όμως ο Ρεπουμπλικάνος υποψήφιος – και προκάτοχός του στην προεδρία—επικρίνει έντονα τις τελευταίες ημέρες τον Ζελένσκι.

Αν και είχε αναφερθεί το ενδεχόμενο συνάντησης του Τραμπ με τον Ζελένσκι, αυτό τώρα μοιάζει να αποκλείεται, σύμφωνα με τον αμερικανικό Τύπο.

Ο Ουκρανός πρόεδρος θα πάει επίσης στο Καπιτώλιο για να συναντηθεί με υψηλόβαθμους κοινοβουλευτικούς, κυρίως στη Γερουσία.

Ωστόσο δεν θα έχει συνομιλίες με τον Μάικ Τζόνσον, τον Ρεπουμπλικάνο πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων, ο οποίος δήλωσε ότι θα επικαλεστεί κώλυμα.

Ο Τζόνσον είναι μεταξύ των Ρεπουμπλικάνων που επέκριναν έντονα την επίσκεψη Ζελένσκι την Κυριακή σε εργοστάσιο παραγωγής πυρομαχικών στην Πενσιλβάνια, όπου εμφανίστηκε μαζί με τον κυβερνήτη της πολιτείας Τζον Σαπίρο – ο οποίος στηρίζει ενεργά την υποψηφιότητα Χάρις-- , τον γερουσιαστή Μπομπ Κέισι και τον βουλευτή Ματ Κάρτράιτ, όλοι τους Δημοκρατικοί.

Η Πενσιλβάνια είναι μία από τις αμφίρροπες πολιτείες που θα κρίνουν το αποτέλεσμα των προεδρικών εκλογών και ο Μάικ Τζόνσον κατηγόρησε την ομάδα του Ουκρανού ηγέτη ότι με αυτή την επίσκεψη οργάνωσε «προεκλογική εκδήλωση» υπέρ των Δημοκρατικών.

«Το εργοστάσιο βρίσκεται σε πολιτικά αμφίρροπη πολιτεία, η επίσκεψη οργανώθηκε από έναν πολιτικό σύμμαχο της Κάμαλα Χάρις και δεν περιελάμβανε ούτε έναν Ρεπουμπλικάνο – επίτηδες—δεν προσκλήθηκαν Ρεπουμπλικάνοι», έγραψε ο Τζόνσον.

«Η επίσκεψη ήταν ξεκάθαρα μια κομματική προεκλογική εκδήλωση με στόχο να βοηθήσει τους Δημοκρατικούς και αποτελεί ξεκάθαρα παρέμβαση στις εκλογές», κατήγγειλε ο ίδιος, ενώ ζήτησε από τον Ζελένσκι να «αποπέμψει αμέσως» την Ουκρανή πρεσβεύτρια στην Ουάσινγκτον, χωρίς να εξηγήσει τους λόγους.

«Αυτές οι πόλεις έχουν χαθεί, έχουν χαθεί και εμείς συνεχίζουμε να δίνουμε δισεκατομμύρια δολάρια σε έναν άνδρα που αρνείται να συνάψει συμφωνία, τον Ζελένσκι», κατήγγειλε ο Τραμπ χθες, Τετάρτη, στη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης.

«Δεν υπάρχει καμία συμφωνία που θα μπορούσε να έχει υπογράψει η οποία θα ήταν χειρότερη από την κατάσταση που έχουμε τώρα», συνέχισε ο Ρεπουμπλικάνος, τονίζοντας ότι «έχουμε μια χώρα που έχει εξαλειφθεί, δεν είναι δυνατό να ανοικοδομηθεί».

«Κάθε φορά που έρχεται στη χώρα μας, φεύγει με 60 δισεκ. δολάρια, πιστεύω ότι είναι ο καλύτερος έμπορος στον πλανήτη», ειρωνεύτηκε από τη Βόρεια Καρολίνα.

Ήδη η επιτροπή Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων, όπου την πλειοψηφία έχουν οι Ρεπουμπλικάνοι, έχει ανακοινώσει ότι θα εξετάσει αν η επίσκεψη Ζελένσκι ήταν απόπειρα να χρησιμοποιηθεί ένας ηγέτης για να προωθηθεί η προεκλογική εκστρατεία της Χάρις.

ΕΜ

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

