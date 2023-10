Γερμανία: Στρατιωτική βοήθεια ύψους ενός δισεκατομμυρίου ευρώ στην Ουκρανία Κόσμος 19:36, 10.10.2023 linkedin

Για την προστασία των ζωτικών υποδομών στις αρχές του χειμώνα και για την παροχή περαιτέρω στρατιωτικής υποστήριξης, η Γερμανία παρέχει στην Ουκρανία πρόσθετη αντιαεροπορική άμυνα