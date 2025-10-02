Το Κάιρο εντείνει τη συνεργασία του με το Κατάρ και την Τουρκία, με στόχο να πείσει τη Χαμάς να αποδεχθεί το σχέδιο του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με δηλώσεις του υπουργού Εξωτερικών της Αιγύπτου, Μπαντρ Αμπντελάτι.

Ο Αμπντελάτι, μιλώντας στο Γαλλικό Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων, ανέφερε πως υπάρχει στενός συντονισμός με το Κατάρ και την Τουρκία, προκειμένου να πειστεί η Χαμάς να ανταποκριθεί θετικά στο αμερικανικό σχέδιο. Όπως τόνισε, «συναντιόμαστε μαζί τους» και καταβάλλονται προσπάθειες για κοινή στάση.

Το σχέδιο που παρουσίασε πρόσφατα ο Λευκός Οίκος περιλαμβάνει 20 σημεία και προβλέπει κατάπαυση του πυρός, ανταλλαγή ομήρων που κρατά η Χαμάς με Παλαιστίνιους κρατούμενους στο Ισραήλ, σταδιακή αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από τη Γάζα, αφοπλισμό της Χαμάς και τη συγκρότηση μεταβατικής κυβέρνησης υπό διεθνή εποπτεία.

Ο Αιγύπτιος υπουργός υπογράμμισε ότι η χώρα του στηρίζει το σχέδιο Τραμπ, ωστόσο επισήμανε την ανάγκη περαιτέρω διαβουλεύσεων για την εφαρμογή του. Όπως δήλωσε, υπάρχουν ακόμη σημαντικά κενά, κυρίως σε θέματα διακυβέρνησης και ασφάλειας, που απαιτούν επιπλέον συζητήσεις.

Παράλληλα, ο Μπαντρ Αμπντελάτι ξεκαθάρισε πως η Αίγυπτος δεν θα επιτρέψει την εκτόπιση των κατοίκων της Γάζας σε καμία περίπτωση. «Ο εκτοπισμός δεν θα συμβεί, επειδή εκτοπισμός σημαίνει το τέλος του παλαιστινιακού αγώνα. Δεν θα επιτρέψουμε να συμβεί, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες», σημείωσε χαρακτηριστικά.

