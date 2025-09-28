Πρώτος δήμαρχος της AfD στη δυτική Γερμανία;

Όλα τα βλέμματα στραμμένα στον β' γύρο των δημοτικών εκλογών στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία. Στο Γκελζενκίρχεν ο υποψήφιος δήμαρχος της AfD κονταροχτυπιέται με υποψήφια από το SPD.Ανταπόκριση από το Βερολίνο



Θα αποκτήσει το μικρό και φτωχό Γκελζενκίρχεν, το Ντούισμπουργκ ή το Χάγκεν στη δυτική Γερμανία δημάρχους από την ακροδεξιά Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD); Και στις τρεις αυτές βιομηχανικές πόλεις με έντονο μεταναστευτικό υπόβαθρο στο δεύτερο γύρο έχουν φτάσει υποψήφιοι της Εναλλακτικής Γερμανίας απέναντι σε Χριστιανοδημοκράτες και Σοσιαλδημοκράτες.

Πηγή: Deutsche Welle

Πρόκειται για μια ιστορική στροφή, δεδομένου ότι η Εναλλακτική για τη Γερμανία, που στις τελευταίες δημοσκοπήσεις ισοψηφεί ή επικρατεί της Χριστιανικής Ένωσης σε ομοσπονδιακό επίπεδο, καταγράφει μια σταθερά ανοδική τάση σχεδόν σε όλη τη γερμανική επικράτεια. Εδώ και καιρό και στη δυτική Γερμανία, ανατρέποντας το «αφήγημα» περί «ανατολικογερμανικού φαινομένου».Ακροδεξιά στα προπύργια SPD και CDU;Σήμερα διεξάγεται ο δεύτερος γύρος των δημοτικών εκλογών σε 147 πόλεις της Βόρειας Ρηνανίας-Bεστφαλίας, στο πολυπληθέστερο κρατίδιο της Γερμανίας. Ειδικότερα όμως στο Γκελζενκίρχεν, η μάχη δίνεται μεταξύ του SPD και της ΑfD, σε αυτή την πόλη εργατών και μεταναστών στην ιστορική κοιλάδα του Ρουρ -εκεί από όπου ξεκίνησε η βιομηχανική επανάσταση και σήμερα πλέον η βαθιά κρίση της γερμανικής βαριάς βιομηχανίας.Aπέναντι στην Αντρέα Χέντσε από τους Σοσιαλδημοκράτες βρίσκεται ο υποψήφιος της AfD, Nόρμπερτ Έμεριχ, με τα τελευταία προγνωστικά να δίνουν ισοπαλία και μια μάχη που θα κριθεί κυριολεκτικά στο νήμα.Τα βασικά συναισθήματα των ψηφοφόρων: απογόητευση, οργή αλλά και ανάγκη για ένα καλύτερο επίπεδο ζωής στη μικρή πόλη, που είναι απομονωμένη και ζει στα όρια της φτώχειας. Αλλά και η ασφάλεια, η τάξη και η καθαριότητα, δεδομένου ότι πολλά σημεία της πόλης βυθίζονται στην αστική παρακμή.Στο Χάγκεν, δήμο και με πολλούς Έλληνες μετανάστες από τη δεκατία του '60, απέναντι στον Χριστιανοδημοκράτη υποψήφιο Ντένις Ρεχμπάιν θα βρεθεί ο Μίχαελ Άιχε από την AfD. Στο Ντούισμπουργκ απέναντι από τον Σοσιαλδημοκράτη Ζέρεν Λινκ, θα αναμετρηθεί ο Κάρστεν Γκρος από την AfD.Στον πρώτο γύρο των δημοτικών εκλογών στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία πρώτη δύναμη αναδείχθηκαν οι Χριστιανοδημοκράτες με 33,3%, δεύτεροι οι Σοσιαλδημοκράτες με 22,1%και τρίτη η Εναλλακτική για τη Γερμανία με 14,4%. Aκολουθούν οι Πράσινοι με 13,5%, χάνοντας 7 μονάδες σε σχέση με το 2020 και έπονται στις τελευταίες θέσεις με 5,6% η Αριστερά και με μόλις 3,7% οι Φιλελεύθεροι.Στον δεύτερο γύρο θα κριθεί το αποτέλεσμα και σε μια σειρά μεγάλων δήμων του κρατιδίου, όπως το Ντίσελντορφ, η Κολωνία, η Βόννη, το Άαχεν, το Μπόχουμ και το Μίνστερ.Στις δημοτικές εκλογές δικαίωμα ψήφου έχουν οι Γερμανοί πολίτες, αλλά και πολίτες άλλων κρατών-μελών της ΕΕ με μόνιμη κατοικία στη Γερμανία, που έχουν συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας τους.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.