Τρόμος στη Γερμανία: Πυρκαγιά σε ρόδα λούνα παρκ κοντά στη Λειψία – Πάνω από 30 τραυματίες - Φωτό-βίντεο

Η πυρκαγιά ξέσπασε σε μια καμπίνα της ρόδας και εξαπλώθηκε σε διπλανή, με αποτέλεσμα 4 άνθρωποι να υποστούν σοβαρά εγκαύματα

UPDATE: 07:29
Γερμανία: Φωτιά σε λούνα παρκ

Τρόμος στη Γερμανία. Περισσότεροι από 30 άνθρωποι τραυματίστηκαν, με δυο να είναι σε κρίσιμη κατάσταση, το βράδυ του Σαββάτου όταν ξέσπασε πυρκαγιά σε ρόδα λούνα παρκ στη διάρκεια μουσικού φεστιβάλ κοντά στη Λειψία ανακοίνωσε η αστυνομία.

People look at smoke and ferris wheel on fire

Η πυρκαγιά ξέσπασε γύρω στις 21:00 (τοπική ώρα, 22:00 στην Ελλάδα) σε μια καμπίνα και εξαπλώθηκε σε διπλανή, με αποτέλεσμα τέσσερις άνθρωποι να υποστούν σοβαρά εγκαύματα. Ένας τραυματίστηκε από πτώση και 18 άνθρωποι αντιμετώπισαν αναπνευστικά προβλήματα

Αρκετοί τραυματίστηκαν πηδώντας από μεγάλο ύψος, στην προσπάθειά τους να εγκαταλείψουν τη φλεγόμενη ρόδα.

Ο γερμανός ράπερ Ski Aggu ανέφερε σε βίντεο που ανέβασε στο Instagram ότι του είπαν να συνεχίσει το σόου του παρά την πυρκαγιά: «Μου είπαν στο ακουστικό πως έπρεπε να συνεχίσω το σόου (…) για να αποφευχθεί ο πανικός».

Το Highfield Festival, το οποίο ξεκίνησε την Παρασκευή και ολοκληρώνεται σήμερα Κυριακή στις όχθες λίμνης κοντά στη Λειψία, είναι μια μουσική εκδήλωση που προσελκύει κάθε καλοκαίρι δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

