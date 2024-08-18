Τρόμος στη Γερμανία. Περισσότεροι από 30 άνθρωποι τραυματίστηκαν, με δυο να είναι σε κρίσιμη κατάσταση, το βράδυ του Σαββάτου όταν ξέσπασε πυρκαγιά σε ρόδα λούνα παρκ στη διάρκεια μουσικού φεστιβάλ κοντά στη Λειψία ανακοίνωσε η αστυνομία.

Η πυρκαγιά ξέσπασε γύρω στις 21:00 (τοπική ώρα, 22:00 στην Ελλάδα) σε μια καμπίνα και εξαπλώθηκε σε διπλανή, με αποτέλεσμα τέσσερις άνθρωποι να υποστούν σοβαρά εγκαύματα. Ένας τραυματίστηκε από πτώση και 18 άνθρωποι αντιμετώπισαν αναπνευστικά προβλήματα

UPDATE: The fire is still burning on a ferris wheel at the Highfield Festival in Leipzig, Germany - which attracts 30,000 people every year. There were still passengers onboard the ferris wheel as it went up in flames.#BREAKING #Germany pic.twitter.com/gRmw2AzWEt — Target Reporter (@Target_Reporter) August 17, 2024

Αρκετοί τραυματίστηκαν πηδώντας από μεγάλο ύψος, στην προσπάθειά τους να εγκαταλείψουν τη φλεγόμενη ρόδα.

Ο γερμανός ράπερ Ski Aggu ανέφερε σε βίντεο που ανέβασε στο Instagram ότι του είπαν να συνεχίσει το σόου του παρά την πυρκαγιά: «Μου είπαν στο ακουστικό πως έπρεπε να συνεχίσω το σόου (…) για να αποφευχθεί ο πανικός».

Ferris wheel at a festival near Leipzig, Germany catches on fire leading to dozens of injuries, 18 victims were taken to the hospital pic.twitter.com/kpcWpJv1qJ — Paul A. Szypula 🇺🇸 (@Bubblebathgirl) August 18, 2024

Το Highfield Festival, το οποίο ξεκίνησε την Παρασκευή και ολοκληρώνεται σήμερα Κυριακή στις όχθες λίμνης κοντά στη Λειψία, είναι μια μουσική εκδήλωση που προσελκύει κάθε καλοκαίρι δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους.

DEVELOPING: A ferris wheel has caught fire at Leipzig's Highfield Festival, leading to more than 30 injuries, police say. pic.twitter.com/c1cdyNfv7o — DW News (@dwnews) August 17, 2024

⚡️During the Highfield Festival in the German city of Leipzig , a Ferris wheel with people in its cabins caught fire.



Two booths caught fire while customers were inside. The incident left more than 30 people injured, with at least two in serious condition.



The causes of the… pic.twitter.com/AXavn1WCnq — John Spectator (@johnspectator) August 17, 2024

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.