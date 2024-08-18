Ο Τραμπ χαρακτηρίζει «τρελή» τη Κάμαλα Χάρις και λέει ότι είναι «πιο όμορφος» από εκείνη

Ο υποψήφιος των Ρεπουμπλικάνων για την προεδρία των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε χθες Σάββατο την εκτίμησή του πως η Κάμαλα Χάρις θα είναι ευκολότερη αντίπαλος σε σύγκριση με τον απερχόμενο πρόεδρο Τζο Μπάιντεν, παρότι η υποψήφια των Δημοκρατικών προηγείται σε ορισμένες δημοσκοπήσεις ενόψει των προεδρικών εκλογών της 5ης Νοεμβρίου.

Ο Τραμπ εκφώνησε ομιλία σε προεκλογική συγκέντρωση στο Γουίλκς-Μπάρι, στο βορειοανατολικό τμήμα της Πενσιλβάνιας, μιας από τις θεωρούμενες πολιτείες-κλειδιά στην εκλογική αναμέτρηση.

Η Χάρις περιοδεύει σήμερα στο δυτικό τμήμα της ίδιας πολιτείας, με πρώτο σταθμό το Πίτσμπουργκ, προτού μεταβεί στο Σικάγο για το συνέδριο των Δημοκρατικών που αρχίζει τη Δευτέρα.

«Πιστεύω πως (η Χάρις) θα είναι πιο εύκολο να νικηθεί σε σύγκριση με εκείνον (σ.σ. δηλαδή τον Μπάιντεν)», υποστήριξε ο Τραμπ. Παρότι αρκετοί τον συμβούλευαν να αποφεύγει τις προσωπικές προσβολές, προειδοποιώντας ότι θα του στερήσουν ψήφους μετριοπαθών, ο Τραμπ δεν δίστασε να εξαπολύσει βολές κατά της Χάρις. «Την έχετε ακούσει να γελάει; Αυτό είναι το γέλιο μιας τρελής», είπε ο Ρεπουμπλικάνος μεγιστάνας, συμπληρώνοντας ότι δεν του άρεσε το εξώφυλλο του περιοδικού Time με την Κάμαλα Χάρις. «Εγώ είμαι πολύ πιο όμορφος από εκείνη», σχολίασε.

Η χωρητικότητας 8.000 Mohegan Sun Arena ήταν σχεδόν κατάμεστη όταν ο Τραμπ άρχισε την ομιλία του, αλλά μετά την παρέλευση μιας ώρας το πλήθος άρχισε να αραιώνει. Η ομιλία ξεπέρασε σε διάρκεια τα 100 λεπτά. Μεταξύ άλλων, ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε τον ισχυρισμό του ότι έχασε τις εκλογές του 2020 λόγω νοθείας, απέρριψε την απειλή της κλιματικής αλλαγής, ενώ είπε πως το σχέδιό του για επιβολή οριζόντιων δασμών σε εισαγόμενα αγαθά δεν ισοδυναμεί με χαράτσι για τους αμερικανούς καταναλωτές, άποψη την οποία αμφισβητούν οι περισσότεροι οικονομολόγοι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.