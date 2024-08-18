Ισραήλ: Χιλιάδες διαδηλωτές ζητούν συμφωνία για τους ομήρους και προκήρυξη εκλογών

Στον απόηχο των πρόσφατων διαπραγματεύσεων στη Ντόχα και ενόψει του νέου γύρου που θα διεξαχθεί στο Κάιρο, χιλιάδες διαδηλωτές βγήκαν χθες Σάββατο στους δρόμους ισραηλινών μεγαλουπόλεων ζητώντας την επίτευξη συμφωνίας για την επιστροφή των ομήρων από τη Λωρίδα της Γάζας.

Η μητέρα ενός εκ των ομήρων της Χαμάς κάλεσε την ηγεσία των ισραηλινών υπηρεσιών ασφαλείας να μην επιτρέψει στον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου να τορπιλίσει τη συμφωνία, όπως μεταδίδει η ισραηλινή εφημερίδα Haaretz.

Το Κατάρ, η Αίγυπτος και οι ΗΠΑ – που έχουν μεσολαβητικό ρόλο στις έμμεσες διαπραγματεύσεις – ευελπιστούν πως η επίτευξη συμφωνίας θα οδηγήσει σε κατάπαυση του πυρός και απελευθέρωση των ομήρων που παραμένουν στη Λωρίδα της Γάζας.

«Ακόμη κι αν αυτή δεν είναι η ιδανική συμφωνία, είναι η μόνη που υπάρχει», επεσήμανε ο πατέρας ενός ομήρου.

Οι μεγαλύτερες διαδηλώσεις έγιναν στο Τελ Αβίβ και στη Χάιφα, ενώ κινητοποιήσεις διοργανώθηκαν και σε άλλες περιοχές της ισραηλινής επικράτειας.

Πολλοί διαδηλωτές κατηγορούν τον Νετανιάχου ότι σαμποτάρει τη συμφωνία, υποκύπτοντας στις απαιτήσεις ακροδεξιών εταίρων του – από τους οποίους εξαρτάται η πολιτική του επιβίωση.

Οι διαδηλωτές ζήτησαν για ακόμη μια φορά την παραίτηση της κυβέρνησης και την προκήρυξη εκλογών. Σε μια τέτοια περίπτωση, ο Νετανιάχου ενδέχεται να μην μπορέσει να επιστρέψει στην πρωθυπουργία του Ισραήλ και να βρεθεί αντιμέτωπος με δίωξη, κατηγορούμενος για διαφθορά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

