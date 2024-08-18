Βερμούδες: Ζημιές άφησε πίσω του ο κυκλώνας Ερνέστο - Αποφεύχθησαν τα χειρότερα

Ο κυκλώνας Ερνέστο προκάλεσε διακοπές ηλεκτροδότησης, ξερίζωσε δέντρα και πλημμύρισε περιοχές των Βερμούδων, αλλά τα χειρότερα για αυτό το βρετανικό αρχιπέλαγος του Ατλαντικού αποφεύχθηκαν, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους που έκαναν χθες Σάββατο μια πρώτη αποτίμηση των ζημιών.

Εξασθενημένος σε κυκλώνα Κατηγορίας 1 (στην πενταβάθμια κλίμακα Σαφίρ-Σίμπσον), ο Ερνέστο έπληξε τις Βερμούδες με ισχυρούς ανέμους και κύματα 10 μέτρων, αφήνοντας χωρίς ρεύμα το 71% των κατοίκων.

«Είμαι στην ευχάριστη θέση να αναφέρω ότι δεν υπήρξαν κλήσεις για βοήθεια λόγω μείζονος συμβάντος ή καταστροφής περιουσίας. Οι κλήσεις που δεχθήκαμε το προηγούμενο εξάωρο αφορούσαν κυρίως πλημμύρες», δήλωσε ο επικεφαλής της υπηρεσίας διαχείρισης καταστροφών Λίντον Ρέινορ σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα.

Η μετεωρολογική υπηρεσία των ΗΠΑ (National Weather Service / NWS) ανέφερε ότι ο κυκλώνας Ερνέστο κατευθύνεται βόρεια-βορειοανατολικά και βρίσκεται περίπου 1.000 χιλιόμετρα ανοικτά των ακτών της Βόρειας Καρολίνας. Τη Δευτέρα, προβλέπεται να προσεγγίσει τη Νέα Γη στον Καναδά.

Η μέγιστη ένταση των ανέμων υπολογίζεται σε περίπου 120 χλμ/ώρα για το επόμενο 48ωρο, αλλά κατόπιν θα εξασθενήσουν, σύμφωνα με την NWS.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.