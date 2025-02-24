Ο υποψήφιος των Πρασίνων για την καγκελαρία Ρόμπερτ Χάμπεκ δήλωσε ότι δεν επιθυμεί πλέον να κατέχει ηγετική θέση στο κόμμα του, αναλαμβάνοντας μερίδιο της ευθύνης για την απώλεια δυνάμεων στις χθεσινές εκλογές. Οι Πράσινοι συγκέντρωσαν 11,6%, έναντι 14,7% στις εκλογές του 2021.

«Δεν θα διεκδικήσω ούτε θα επιδιώξω πλέον πρωταγωνιστικό ρόλο στους Πράσινους», δήλωσε πριν από λίγη ώρα ο κ. Χάμπεκ και μίλησε για «σπουδαία προεκλογική εκστρατεία», αλλά και για «όχι καλό» αποτέλεσμα. «Ήθελα περισσότερα. Θέλαμε περισσότερα. Πολλά έχουν μετατοπιστεί τελευταία», πρόσθεσε και χαρακτήρισε «συγκλονιστικό» το γεγονός ότι η επικεφαλής της Εναλλακτικής για την Γερμανία (AfD) Αλίς Βάιντελ μπόρεσε κατά την διάρκεια της προεκλογικής περιόδου να μιλήσει για «αναγκαστκό επαναπατρισμό» σαν να επρόκειτο για κάτι απολύτως φυσιολογικό ή ότι «ο νόμος του CDU για τον περιορισμό των αφίξεων μεταναστών μεταχειρίζεται τους ανθρώπους σαν θεομηνία». Όλα αυτά είναι επικίνδυνες τάσεις, συνέχισε ο Ρόμπερτ Χάμπεκ.

Παρά το απογοητευτικό αποτέλεσμα του κόμματος, οι δύο συμπρόεδροι Φραντσίσκα Μπράτνερ και Φέλιξ Μπάναστζακ εξέφρασαν την επιθυμία τους να παραμείνουν στις θέσεις τους, καθώς η προεκλογική εκστρατεία ήταν προσαρμοσμένη στον Ρόμπερτ Χάμπεκ.

Ο υποψήφιος των Πρασίνων απέδωσε την πτώση των ποσοστών στην προσέγγιση του Φρίντριχ Μερτς προς το κόμμα ως πιθανό κυβερνητικό εταίρο. «Κι εμείς από την πλευρά μας δεν το αποκλείσαμε, διότι τα δημοκρατικά κόμματα του κέντρου οφείλουν να συνομιλούν μεταξύ τους. Και οι άνθρωποι είπαν, όχι με τον Φριντριχ Μερτς, δεν θα κυβερνήσουμε με την Χριστιανική Ένωση», εξήγησε ο κ. Χάμπεκ.

Η υπουργός Εξωτερικών Αναλένα Μπέρμποκ αντιθέτως θα διεκδικήσει την ηγεσία της κοινοβουλευτικής ομάδας των Πρασίνων. «Θα συνεχίσω. Θα ασκήσω πίεση στην επόμενη κυβέρνηση», δήλωσε και τόνισε ότι «πρέπει να κινηθούν γρήγορα τα πράγματα, η Ευρώπη δεν μας περιμένει».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

