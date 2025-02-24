«Είμαστε το κόμμα του μέλλοντος», δήλωσε η υποψήφια της Εναλλακτικής για την Γερμανία (AfD) για την καγκελαρία Αλίς Βάιντελ τονίζοντας την ιδιαίτερη απήχηση του κόμματός της στους νέους και εξέφρασε την πεποίθηση ότι τα επόμενα χρόνια η AfD θα ξεπεράσει σε ποσοστά την Χριστιανική Ένωση (CDU/CSU). «Σκληρή αντιπολίτευση» προανήγγειλε ο συμπρόεδρος του κόμματος Τίνο Χρουπάλα.

«Στόχος μας είναι να είμαστε πρώτη δύναμη στις επόμενες εκλογές. Καταφέραμε να δημιουργήσουμε μια πολύ καλή βάση, μια στρατηγική πλατφόρμα, η οποία έχει τις καλύτερες προϋποθέσεις να ξεπεράσει το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα (CDU) μέσα στα επόμενα χρόνια έως τις εκλογές. Να γίνουμε δηλαδή η ισχυρότερη δύναμη και να λάβουμε την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης», δήλωσε η κυρία Βάιντελ και κατηγόρησε εκ νέου το CDU για την άρνησή του να συνεργαστεί με την AfD, μιλώντας για «στάση αποκλεισμού». «Το CDU δεν θα καταφέρει να εφαρμόσει καμία από τις υποσχέσεις του σε έναν συνασπισμό με το SPD», προειδοποίησε.

«Οι ανατολικογερμανοί δεν θέλουν το "τείχος προστασίας". Είπαν πολύ ξεκάθαρα ότι κάτι τέτοιο δεν το θέλουν πια», δήλωσε ο συμπρόεδρος του κόμματος Τίνο Χρουπάλα, με το βλέμμα στη νίκη του κόμματός του στα ανατολικά κρατίδια και προανήγγειλε «σκληρή αντιπολίτευση». «Θέλουμε η Γερμανία από παγκόσμια πρωταθλήτρια στην ηθική, να γίνει παγκόσμια πρωταθλήτρια στις εξαγωγές», είπε χαρακτηριστικά. Αναφερόμενος στην Αλίς Βάιντελ, ο κ. Χρουπάλα επαίνεσε την προεκλογική εκστρατεία της και δήλωσε «υπερήφανος» για την συμπρόεδρό του.

Οι δύο ηγέτες εξέφρασαν την επιθυμία να συνεχίσουν ως επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος, «διότι η διττή ηγεσία έδειξε ότι μας φέρνει επιτυχία». Η πρώτη συνεδρίαση των 151 βουλευτών της AfD έχει προγραμματιστεί για αύριο, Τρίτη.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.