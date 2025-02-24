Εκλογές Γερμανία: Βουλή πέντε κομμάτων, εκτός FDP και BSW

Η Χριστιανική Ένωση (CDU/CSU) είναι όπως αναμενόταν η νικήτρια των εκλογών, με ένα ποσοστό μόλις στο 28,6%, που όμως αποδεικνύει ότι δεν διαθέτουν δυναμική νίκης και πιθανότατα θα προκαλέσει γκρίνιες στα μεσαία και κατώτερα κομματικά γραφεία.

Η ακροδεξιά Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) με 20,8% έχει διπλασιάσει τα ποσοστά της και έχει κάθε λόγο να πανηγυρίζει. Είναι η κερδισμένη των εκλογών τόσο σε αριθμούς, όσο και σε επίπεδο εντυπώσεων. Έχει επιβάλει την ατζέντα της και προσελκύει όλα τα βλέμματα φίλων και αντιπάλων στην Ευρώπη.

Για τους Σοσιαλδημοκράτες (SPD) το 16,4% είναι μια σημαντική ήττα. Η αισιοδοξία που προσπαθούσε να μεταδώσει μέχρι την τελευταία στιγμή ο Όλαφ Σολτς έμοιαζε εξωπραγματική και αποδείχτηκε ότι ήταν πράγματι τέτοια. Το δικό του πολιτικό μέλλον μοιάζει να έχει επισφραγιστεί, ενώ το ενδεχόμενο συμμετοχής ως μικρότερος εταίρος σε μια συγκυβέρνηση με τους Χριστιανοδημοκράτες δεν είναι η καλύτερη αφετηρία για μια διαδικασία ανανέωσης.

Οι Πράσινοι με το 11,6% πληρώνουν το κόστος συμμετοχής τους στην προηγούμενη κυβέρνηση. Κατάφεραν να συγκρατήσουν δυνάμεις, έχασαν λίγο, αλλά θα χρειαστεί πιθανώς να μπουν σε διαπραγμάτευση με τους Χριστιανοδημοκράτες, οι οποίοι δεν σταμάτησαν να τους απαξιώνουν ως άσχετους με την οικονομία.

Οι Φιλελεύθεροι (FDP) βρέθηκαν στο χείλος του γκρεμού και στο τέλος δεν κατάφεραν να μην πέσουν (4,3%). Δεν θα ήταν πάντως οι πιο περιζήτητοι κυβερνητικοί εταίροι σε ένα σχήμα που θα χρειαστεί ίσως και πάλι τρεις εταίρους.

Για την Αριστερά (Die Linke) το ποσοστό 8,8% πρέπει να θεωρείται ικανοποιητικό, αν θυμηθεί κανείς ότι στα τέλη του 2024 όλοι τους είχαν ξεγραμμένους. Υπήρξαν δημοσκοπήσεις που το «έβλεπαν» και δεν ήταν τελικά «ενθουσιασμός της στιγμής».

Η Σάρα Βάγκενκνεχτ στο 4,97% μπορεί να μιλήσει και για ατυχία. Πάντως μάλλον παρασύρθηκε από το καλό της αποτέλεσμα στις ευρωεκλογές, το οποίο δεν μπόρεσε να ξαναπιάσει σε καμιά δημοσκόπηση. Χωρίς τα εφόδια μιας κοινοβουλευτικής παρουσίας θα είναι δύσκολο για τη Συμμαχία της (BSW) να επιβιώσει πολιτικά για μια τετραετία.

Mε την οριστικοποίηση των αποτελεσμάτων και την τελική κατανομή των εδρών θα μπορεί να πει κανείς περισσότερα για τις επιλογές της επόμενης μέρας. Ο «μεγάλος συνασπισμός» έχει πάντως πλειοψηφία.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.