Viral το βίντεο με πολίτη να παραπονιέται στον Όλαφ Σολτς για την ακρίβεια - «Πληρώνω 8 ευρώ για ένα ντονέρ, μίλα με τον Πούτιν»

Τον γύρο των social media κάνει ένα βίντεο που δείχνει τον γερμανό καγκελάριο, Όλαφ Σολτς να έρχεται αντιμέτωπος με έναν απηυδισμένο διαδηλωτή ο οποίος του ζητάει να μειώσει τις τιμές του ντονέρ κεμπάπ.

«Πληρώνω 8 € (7,9 $) για ένα ντονέρ!» είπε με θυμό ο διαδηλωτής φωνάζοντας στον Όλαφ Σολτς, κατά την επίσκεψή του στη νότια πόλη του Μονάχου το Σαββατοκύριακο.

«Μιλήστε με τον (Βλάντιμιρ) Πούτιν, θα ήθελα να πληρώνω 4 ευρώ για το ντονέρ, παρακαλώ», συνέχισε ο διαδηλωτής και ζήτησε από τον γερμανό Καγκελάριο να μιλήσει με τον Ρώσο πρόεδρο για να εξασφαλίσει την προμήθεια φυσικού αερίου.

