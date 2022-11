Πέθανε ο διάσημος Γερμανός διανοούμενος συγγραφέας Χανς Μάγκνους Εντσενσμπέργκερ

Ο γερμανός ποιητής, μυθιστοριογράφος, δοκιμιογράφος και εκδότης Χανς Μάγκνους Εντσενσμπέργκερ, συγγραφέας μεταξύ άλλων των βιβλίων «Μαυσωλείο» και «Το σύντομο καλοκαίρι της αναρχίας», πέθανε σε ηλικία 93 ετών, ανακοίνωσε σήμερα ο εκδοτικός οίκος του Suhrkamp.

«Οι εκδόσεις Suhrkamp πενθούν το θάνατο του Χανς Μάγκνους Εντσενσμπέργκερ, ο οποίος απεβίωσε χθες (Πέμπτη) στο Μόναχο, σε ηλικία 93 ετών», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

«Ποιητής, δοκιμιογράφος, βιογράφος, εκδότης και μεταφραστής, ήταν ένας από τους γερμανούς διανοουμένους με τη μεγαλύτερη επιρροή και από τους πιο γνωστούς στον κόσμο», αναφέρει ο εκδοτικός οίκος, συνιδρυτής του οποίου ήταν ο Εντσενσμπέργκερ.

