Γερμανία: Παραιτήθηκε η πρωθυπουργός της Ρηνανίας-Παλατινάτου

Η πρωθυπουργός της Ρηνανίας-Παλατινάτου Μαλού Ντράιερ (SPD) ανακοίνωσε σήμερα την παραίτησή της, έπειτα από έντεκα χρόνια στη θέση. Εκτιμάται ότι το κοινοβούλιο του κρατιδίου θα εκλέξει ως διάδοχό της στις 10 Ιουλίου τον μέχρι σήμερα υπουργό Κοινωνικών Υποθέσεων του κρατιδίου, Αλεξάντερ Σβάιτσερ.

Η κυρία Ντράιερ υπήρξε εξαιρετικά δημοφιλής τα προηγούμενα χρόνια, η εικόνα της ωστόσο υπέστη βαρύτατο πλήγμα μετά τις φονικές πλημμύρες στην περιοχή της το 2021. Εκείνη την εποχή παραιτήθηκε ο υπουργός Εσωτερικών της κυβέρνησής της Ρότζερ Λέβεντς, αλλά η ίδια δε ζήτησε ποτέ δημοσίως συγγνώμη από τους πολίτες. Τώρα, παραιτείται ενάμιση χρόνο πριν από τις επόμενες εκλογές του κρατιδίου.

Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε νωρίτερα σήμερα, η 63χρονη Μαλού Ντράιερ, η οποία εδώ και χρόνια έχει δημοσιοποιήσει ότι πάσχει από πολλαπλή σκλήρυνση, δήλωσε ότι οι δυνάμεις της είναι πλέον πεπερασμένες, αν και διευκρίνισε ότι δεν έχει κουραστεί από τη δουλειά της. «Οι μπαταρίες μου δε φορτίζονται πλέον τόσο γρήγορα. Χρειάστηκε τώρα να συνειδητοποιήσω ότι οι δυνάμεις μου εξαντλούνται και ότι στο κρατίδιο αξίζει να αναλάβει κάποιος άλλος, με πολλές δυνάμεις, το αξίωμα», πρόσθεσε.

Πηγή: skai.gr

